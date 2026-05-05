Dos investigados en Cantabria por maltratar a un cachorro de tres meses

La Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos vecinos de Piélagos y Puente Viesgo, de 47 y 37 años, como presuntos autores de un delito de maltrato animal a un cachorro de perro de tres meses.

Además, uno de ellos fue denunciado por una infracción administrativa contra la normativa de protección animal en relación con la cría de perros.

El 20 de marzo, la Guardia Civil inició una investigación tras el aviso de una protectora sobre el mal estado en que se encontraba un cachorro que les habían entregado y que había sido localizado en una calle de Puente Viesgo.

El animal presentaba lesiones severas y visibles, incluyendo traumatismo en la zona craneal, una pata rota y una infección ocular grave. También mostraba signos de dolor y sufrimiento, así como de desnutrición, y fue necesario realizarle una intervención quirúrgica.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) averiguó que los presuntos autores no facilitaron atención veterinaria para curar las lesiones del cachorro y no le proporcionaron los cuidados básicos necesarios para asegurar su salud y bienestar, a pesar de la gravedad de las lesiones.

El informe veterinario describía que éstas se habían producido en periodos temporales distintos y que alguna de ellas podían ser compatibles con el ataque de un animal.

Además de la responsabilidad penal por el presunto delito de maltrato animal, uno de ellos pudo haber infringido la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ya que el perro maltratado es fruto de una cría por parte de esta persona y no figura en el Registro de criadores de animales de compañía, de modo que incumple la prohibición de cría por parte de particulares que establece la norma.