'Los Domingos', producida por la cántabra Marisa Fernández Armenteros, Goya a la Mejor Película

'Los Domingos', producida por la cántabra Marisa Fernández Armenteros, se ha llevado las categorías grandes en la 40 edición de los Premios Goya que se han celebrado este sábado en Barcelona, apuntándose los de Mejor Película, Dirección y Guion Original.

El film 'Los Domingos', dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, contaba con 13 nominaciones y era al comienzo de la gala cuando ha logrado el primer 'cabezón' que ha ido a parar a Nagore Aramburu, Mejor Actriz de Reparto, y ha tenido que esperar al tramo final de la ceremonia para engordar el listado de 'cabezones' conseguidos, momento en el que han llegado los premios a Mejor Guion Original, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Dirección y Mejor Película.

De esta manera, Alauda Ruiz de Azúa se ha convertido en la cuarta mujer en ganar el Premio Goya a la Mejor Dirección y 'Los Domingos' en la quinta cinta dirigida por una mujer en levantar el máximo galardón a Mejor Película. Lo recordaba la propia productora cántabra, Marisa Fernández Armenteros, durante su discurso de aceptación del premio.

El equipo de 'Los Domingos' también ha celebrado el Goya a Mejor Actriz Protagonista de Patricia López Arnaiz.

Otros cántabros nominados

'La Cena', de Manuel Gómez Pereira y producida por el cántabro Cristóbal García, partía con ocho nominaciones, entre ellas a Mejor Película. Finalmente, ha logrado el Goya a Mejor Guion Adaptado y el Mejor Diseño de Vestuario.

Por otra parte, el documental 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', bajo la producción del también cántabro Álvaro Longoria, optaba al Goya a Mejor Documental, que finalmente ha sido para 'Tardes de Soledad', de Albert Serra.

En total estos productores cántabros están detrás de cuatro trabajos que sumaban más de 20 nominaciones.