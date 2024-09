El curso escolar arrancará en Cantabria con menos alumnos, más profesores y sin móviles en las aulas

LEER MÁS Este será el calendario escolar de Cantabria para el curso 2024-2025

El curso escolar 2024-2025 arrancará en Cantabria el próximo 9 de septiembre en Infantil y Primaria y Educación Especial y el día 10 en Secundaria, Bachillerato y FP, con menos alumnos, más profesores y sin móviles en las aulas.

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el consejero de Educación, Sergio Silva, acompañado por los directores generales del departamento, que ha presentado las principales novedades del próximo curso, que cuenta con un total de 86.761 alumnos matriculados hasta la fecha en los 367 centros educativos de la región.

Entre estas novedades, ha recordado Silva, se encuentra la prohibición del uso de dispositivos digitales en los centros de Educación Infantil y Primaria, así como la recomendación de no uso en el resto de etapas --salvo que el proyecto educativo lo establezca con carácter pedagógico--.

Estas previsiones, ha indicado, se requieren a todos los centros sostenidos con fondos públicos, durante toda la jornada escolar, incluyendo los tiempos de actividades complementarias y extraescolares y a todos los espacios del centro.

Según ha explicado, las instrucciones establecen que no se lleven móviles ni relojes inteligentes a los centros en Educación e Infantil, salvo justificación de las familias; y que no se tengan encendidos y no se utilicen durante la estancia y en los espacios escolares en el resto de etapas.

Contravenir estas disposiciones generales supone una "infracción", lo que permite a los centros tener un apoyo legal cuando se vulneran esas normas de convivencia, ha trasladado Silva.

El consejero ha argumentado que la extensión de los medios digitales entre el alumnado en todas las etapas educativas constituye una "preocupación" tanto para las familias como los responsables del sistema educativo por su "influencia" en el rendimiento escolar y en la salud de los niños y jóvenes.

En este sentido, ha destacado la "importancia" e "influencia" que tienen los dispositivos digitales, especialmente los móviles y redes sociales, en los casos de acoso escolar.

Por esta razón, ha recordado, el curso pasado se recomendó con carácter general el no uso de estos dispositivos digitales y, tras hacer una monitorización de esta implantación, esta año se va "más allá", dado que han constatado que "la prohibición con carácter general, con algunas excepciones, es lo que mejor funciona", desde el punto de vista como una "prohibición educativa", no como una "prohibición absoluta".

806 ALUMNOS MENOS Y 128 DOCENTES MÁS

Silva ha informado que hasta la fecha hay un total de 40.448 alumnos matriculados en Infantil, Primaria y Educación Especial para el próximo curso, lo que supone 806 alumnos menos que el anterior; mientras que en Secundaria y Formación Profesional (FP) hay 39.313 --aún sin cerrar en FP--.

El consejero ha señalado que la pérdida de alumnos es una tendencia a nivel nacional justificada por la "baja" natalidad. Asimismo, ha destacado que siguen aumentando el número de alumnos en FP, que vive un "momento dulce".

En cuanto a los docentes, el total de efectivos este curso asciende a 8.451, 128 más que el pasado, de los que 3.922 pertenecen al Cuerpo de Maestros y 4.529 al resto de cuerpos.

El calendario escolar 2024-2025 de Cantabria comprende un total de 175 días lectivos repartidos en cinco bimestres de unos 34 días cada uno.

En Infantil, Primaria y Educación Espacial las clases comenzarán el 9 de septiembre y finalizarán el 23 de junio de 2025; y en Secundario, Bachillerato y FP se prolongarán del 10 de septiembre al 24 de junio.