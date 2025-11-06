Controlados cuatro incendios en Castro Urdiales, Val de San Vicente, Arenas de Iguña y Cabezón de Liébana

Cantabria tiene cuatro incendios sin extinguir, aunque ya controlados, en Cerdigo (Castro Urdiales); Prellezo (Val de San Vicente); Los Llares (Arenas de Iguña) y en la Sierra de Picasagra (Cabezón de Liébana).

De ellos, los tres primeros se produjeron este miércoles, jornada en la que hubo once incendios, y el restante, el de Cabezón de Liébana, ha sido "el que más ha preocupado" al Gobierno en los últimos días, si bien ya ha logrado controlarse, según ha explicado el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Según ha indicado, las previsiones para las próximas horas son de "cierta mejoría", si bien la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el operativo de extinción de incendios forestales en toda la comunidad autónoma.

Serdio ha recalcado que "no es el viento sur el que provoca los incendios, sino que es la acción irresponsable de delincuentes que aprovechan estas condiciones meteorológicas tan comunes en nuestra región para provocar esta desgracia para todos".