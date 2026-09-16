La comercialización de los viajes del Imserso arranca hoy en Cantabria

Los viajes del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, empezarán a comercializarse a partir de este miércoles, 16 de septiembre, en Cantabria, dos días después de haber comenzado en otras comunidades autónomas.

Tarifas reducidas de 50 euros y la posibilidad de viajar con mascotas

El Ministerio ha mantenido para esta temporada la tarifa reducida de 50 euros, sin importar el destino, para pensionistas con menos recursos, siendo el Imserso quien asume el coste restante del viaje. En total se han reservado 7.447 plazas para este fin, destinadas a personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

Asimismo, se mantiene la reserva de un porcentaje de plazas para las personas usuarias que deseen viajar junto a sus animales de compañía, tanto en los viajes de costa peninsular como en los de costa insular, de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.

Más de 800.000 plazas para todo el país

Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada destino en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en ella.

El proceso de comercialización permanece abierto durante toda la temporada y se han distribuido el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña, con el objetivo de contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar la masificación en los periodos de máxima ocupación.

Las personas pensionistas podrán reservar sus viajes de Costa Peninsular, Costa Insular o Turismo de Escapada a través de las páginas web www.turismosocial.es y www.mundicolor.es, con su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas, en este último caso solo con el DNI.