Cantabria pondrá un cero en la PAU a los estudiantes que copien o lleven dispositivos electrónicos

La Comisión Organizadora de la PAU de Cantabria, reunida este jueves, ha decidido las medidas que se adoptarán en los próximos exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad, PAU, para controlar el uso de dispositivos electrónicos e inteligencia artificial.

En primer lugar, se utilizarán dispositivos de detección de frecuencias y campos magnéticos que se aplicarán de manera aleatoria en las diferentes sedes. Los alumnos tendrán la posibilidad de presentar el DNI electrónico, algo que deberán realizar a través del móvil. Se les podrá pedir durante el proceso que vuelvan a identificarse.

Los dispositivos tendrán que estar completamente apagados y no podrán acceder a su puesto de realización del ejercicio con los dispositivos encendidos. Deberán dejarlos en las mochilas al entrar en el aula.

No solo se consideran medios ilícitos los dispositivos electrónicos, sino también la copia entre compañeros o las clásicas “chuletas”. La detección de cualquiera de estas situaciones conllevará la suspensión de la PAU, aunque con la posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria.

Si un alumno es “pillado”, se le dejará terminar el ejercicio y, una vez finalizada la prueba, el presidente coordinador de sede le pedirá identificarse, redactará un acta y se estudiará el caso dentro de la Comisión. Si finalmente se demuestra que sí hubo utilización de medios ilícitos, se anulará la convocatoria del alumno.

Desde la UC se está elaborando un texto con todas las instrucciones y normas que deberán cumplir los alumnos que se presenten al proceso selectivo. El texto se difundirá por todos los centros educativos de Cantabria, tanto de FP como de Bachillerato, y también en la web de la PAU.