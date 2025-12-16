Cantabria registró más de 2.500 anuncios ilícitos de Airbnb multados por Consumo

Cantabria es la séptima comunidad con más anuncios ilegales sancionados por Airbnb, aunque el grueso de los anuncios que han generado una multa de 64 millones de euros por parte del Ministerio de Consumo está en la Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia.

Cantabria acumula 2.510 anuncios ilegales en la conocida plataforma: 2.486 por no tener registro y el resto con números falsos de registro.

Distribución nacional

Según los datos a los que ha podido acceder Europa Press, todos los casos sancionados son previos a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, una medida que ahora obliga al número de registro en todos los anuncios de alojamientos turísticos en España.

La distribución territorial de los anuncios retirados revela que las comunidades autónomas más afectadas son las del arco mediterráneo y las insulares. La Comunidad Valenciana lidera la lista con 21.938 anuncios ilegales, de los cuales 21.807 fueron por no incluir el número de registro.

Le sigue Canarias, con 12.728 anuncios ilegales (12.486 sin registro), y Galicia, con 6.956 casos (6.897 sin registro). La sanción por no incluir el número de registro está presente en todo el territorio del Estado, con la excepción de Madrid, Andalucía y Extremadura, debido a que la normativa autonómica en el periodo analizado (previo a la Ventana Única Digital) no recogía esta obligatoriedad.

En el caso de Andalucía, la comunidad concentró el mayor número de ilícitos por número de registro falso (3.352 casos), mientras que Madrid registró 300 casos en esta misma categoría.

El Ministerio de Consumo localizó en la ciudad de Madrid hasta 15.200 anuncios de pisos turísticos que incumplían la normativa municipal, aunque estos no pudieron ser eliminados en el marco de este expediente ya que se trata de una competencia local.

Las Islas Baleares también figuran con un número significativo, alcanzando los 4.305 ilícitos (4.289 sin registro). Otras comunidades que superaron el millar de anuncios ilegales son Murcia, con 2.709 (2.685 sin registro); Cantabria, con 2.510 (2.486 sin registro); Asturias, con 2.198 (2.136 sin registro); y Cataluña, con 2.258 (803 sin registro).

Por su parte, Castilla y León acumuló 1.583 anuncios ilegales (1.580 sin registro), seguida de Aragón, con 1.369 (1.284 sin registro); Castilla-La Mancha, con 1.261 (1.260 sin registro); y el País Vasco, con 1.127 (1.116 sin registro). Los territorios con menor número de ilícitos sancionados fueron Navarra, con 274 casos (270 sin registro); Madrid, con 300; y La Rioja, con 130.