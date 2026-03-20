Cantabria prevé aprobar la próxima semana el proyecto de presupuestos para que entren en vigor el 1 de mayo

El Gobierno de Cantabria prevé aprobar la próxima semana el proyecto de presupuestos regionales de este año, para iniciar a continuación su tramitación en el Parlamento, donde recibirían luz verde a finales de abril y entrarían en vigor el 1 de mayo.

Son los plazos que baraja el Ejecutivo del PP tras el pacto alcanzado con el PRC para sacar adelante unas cuentas basadas en las diseñadas el pasado otoño pero que tienen margen de maniobra para afrontar novedades, como las consecuencias de la guerra en Irán.

Y es que el anterior documento económico, que suponía 220 millones de euros más este 2026 respecto a 2025, ya incluía un fondo de contingencia con el que abordar "circunstancias excepcionales sobrevenidas", como podían ser enfermedades de los animales y, ahora, la incidencia del conflicto bélico en las empresas cántabras.

El Gobierno regional no ha identificado medidas concretas porque está a la espera de las que apruebe el Estado, pero complementará las ayudas o rebajas fiscales de la administración central, según ha garantizado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, este viernes en declaraciones a los medios previas a la Comisión Permanente del Diálogo Social, en las que ha ratificado a patronal y sindicatos el compromiso de incluir partidas que mejoren el tejido productivo y les han informado de otras derivadas del pacto PP-PRC.

En la reunión, el titular de esta Consejería y su homólogo de Industria, Eduardo Arasti, han trasladado a los representantes de UGT, Comisiones Obreras y UGT la inclusión de partidas para abordar aspectos concretos que habían solicitado y que requieren atención "inmediata", como el absentismo laboral.

Así, Agüeros ha avanzado que habrá una cuantía específica para analizar las causas en la región y posibles soluciones a un problema que, en todo caso, no se puede abordar de manera "unilateral", sino que requiere medidas a nivel estatal.

Con todo, el consejero de Economía ha valorado la aprobación de los presupuestos cántabros para 2026: "No nos podíamos permitir el lujo de que 220 millones que teníamos en abstracto no entraran en juego".