Cantabria celebrará el Día Mundial del Turismo con una treintena de experiencias gratuitas

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria celebrará el Día Mundial del Turismo, el próximo sábado 27 de septiembre, con una treintena de actividades gratuitas que se desarrollarán durante toda la jornada.

Con el título ‘Cantabria te regala experiencias inolvidables’, la programación diseñada por la Consejería incluye visitas, rutas guiadas y diversidad de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas localizadas en distintos puntos de la geografía regional.

Entre las actividades, se han organizado un gran número de iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural, que incluye visitas a las cuevas de El Castillo y Las Monedas o a la Ciudad Romana y Domus de Julióbriga; rutas guiadas por el Patrimonio de Alto Campoo o la calzada romana; un tour por Comillas con entrada a ‘El Capricho’ de Gaudí; el tour Santander Accesible o visita a la Ferrería de Cades y un tramo del Camino Lebaniego.

Asimismo, se podrá disfrutar del paisaje y la naturaleza regionales con experiencias como la berrea en Alto Campoo; senderismo en el nacimiento del río Asón; visitas al Mirador de Peña Cabarga y la cueva El Soplao; una ruta en barco al Faro del Caballo; visita teatralizada al molino de mareas del Ecoparque de Trasmiera o una visita nocturna al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Las propuestas gastronómicas ofrecen visitas y catas en conserveras, destilerías, obradores, bodegas y queserías, entre ellas Anchoas María Asún Velar, el lagar de 45 Amigos, La Lleldiría, Patatas Vallucas, Siderit, Cervezas Douglas, finca ecológica del Limón de Novales, Museo y Taller de sobaos Joselín o una visita a las cuevas que albergan el queso Picón Bejes-Tresviso o a la Quesería El Pendo.

Para los que prefieran el turismo deportivo, la programación de actividades gratuitas incluye bautismos de golf en el campo Celia Barquín-Abra del Pas; surf en El Sardinero o el desafío de una vía ferrata en Camaleño y, finalmente, los amates del turismo de salud también podrán disfrutar de una relajante jornada en el Circuito Cántabro del Balneario de Puente Viesgo.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha subrayado la importancia de esta conmemoración para Cantabria ya que la región “se ha posicionado como un destino turístico valorado y reconocido tanto a nivel nacional como internacional” y el sector se ha convertido en “un gran motor de la economía regional”.

Martínez Abad ha destacado, asimismo, que la variedad de propuestas incluidas en la programación “reflejan la riqueza y diversidad de la oferta turística cántabra” y ha señalado que esta forma de celebrar el Día Mundial del Turismo también persigue “poner en valor nuestro patrimonio natural, cultural y gastronómico y los recursos turísticos asociados al mismo”

El titular de Turismo ha animado a cántabros y visitantes a participar en las actividades y ha explicado que el conjunto de actividades es, además, “una forma de promover el turismo interior y que los habitantes de Cantabria conozcan mejor su tierra”

“El programa refleja el compromiso del Gobierno de Cantabria con la sostenibilidad y la divulgación y el respeto de los valores culturales y paisajísticos que nos caracterizan y distinguen y que están muy en consonancia con el lema ‘Turismo y Transformación Sostenible’ con el que se celebra este año el Día Mundial del Turismo”, ha concluido.

Reserva de plaza

Para participar en las actividades, los interesados deben hacer una reserva de plaza previa, entre el 19 y 25 de septiembre, en la página https://turismodecantabria.com/dia-mundial-del-turismo-2025/, alojada en la web oficial turismodecantabria.com.

Se aceptará un máximo de 6 personas por solicitud para participar en la misma actividad y solo se podrá reservar una única actividad.

Dado que las plazas son limitadas, el envío de solicitud no garantiza la plaza. Las solicitudes aceptadas recibirán un correo electrónico de confirmación, que deberán presentar en el punto de encuentro donde se desarrolle la actividad y que será indicado en dicho correo.