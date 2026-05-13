Cantabria bajará la ratio a 20 alumnos por aula en 4º de Primaria el próximo curso

El Gobierno de Cantabria bajará la ratio a 20 alumnos por aula en cuarto de Educación Primaria el próximo año académico 2026-2027, con lo que la medida se extenderá a tres cursos, después de aplicarse ya en el segundo y tercero de esta etapa educativa.

Así lo ha anunciado la presienta regional, María José Sáenz de Buruaga, este miércoles en la inauguración del patio cubierto del Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Clara de Santander, acto en el que ha estado acompañada del consejero de Educación, Sergio Silva, entre otros, y en el que también ha intervenido la alcaldesa, Gema Igual.

Durante su discurso, la jefa del Ejecutivo ha avanzado la bajada de la ratio en 4º de Primaria a partir de septiembre, un paso "importante" con el que se completan tres cursos consecutivos de descensos, que comenzaron en 2º y continuaron en 3º. Y "dentro de poco" se extenderá a cuarto.

"A nosotros no hace falta que nadie nos marque el paso. Ya lo hacemos nosotros solos", ha expresado Buruaga, para indicar que esta mejora se viene acometiendo siguiendo un calendario "lógico, planificado y sostenible". "Nuestra apuesta por un modelo educativo excelente es fruto de la convicción y es seria y, sobre todo, responsable", ha resaltado.

También ha destacado que las medidas se adoptan "siempre" escuchando a "todos": comunidad educativa, equipos directivos, docentes, familias, alumnados y municipios.

En la puesta de largo del nuevo patio del IES Santa Clara, Buruaga ha subrayado la "obsesión" de su Gobierno por la mejora de las infraestructuras educativas y, también, del sistema en sí, para que sea el "más avanzado" del país y Cantabria se situé a la "vanguardia".

En este sentido, ha destacado que la comunidad autónoma es la "primera" de España en materia de ratios, la "segunda" en gasto en infraestructuras y la "tercera" en resultados globales del informe PISA y en menor tasa de abandono escolar.