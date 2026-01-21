Cantabria, en aviso naranja por oleaje y amarillo por viento

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos en el litoral, y amarillo por fuerte viento en toda la Comunidad, por lo que el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.

Los avisos por mala mar darán comienzo a las 21.00 horas de la jornada de hoy, con nivel naranja, hasta las 21.00 horas de mañana, por viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), y mar combinada del noreste de 4 a 5 metros en la tarde de hoy, cambiando a oeste o noroeste de 5 a 7 metros el jueves.

Tras el aviso naranja desciende un nivel el riesgo, pasando a amarillo, entre las 21.00 horas del jueves y las 06.00 horas del viernes, ante la previsión de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. Esta leve mejora irá seguida de un recrudecimiento de las condiciones de la mar, retomándose el aviso naranja, entre las 06.00 y el final del viernes. La previsión para esta franja temporal es de mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros.

Además, en estos momentos está activo el aviso amarillo por fuerte viento en toda Cantabria, que se extenderá hasta las 18.00 horas. Se prevén rachas de componente sur de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde, y de 80 kilómetros por hora en Liébana y la Cantabria del Ebro.

El aviso amarillo por fuerte viento se reactivará entre las 15.00 horas del jueves y la medianoche de la misma jornada por rachas de componente sur de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde, y de 80 kilómetros por hora en la Cantabria del Ebro.