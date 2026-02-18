Un cáncer de próstata, primera intervención que se realizará con el nuevo robot Da Vinci Single Port de Valdecilla

La próxima semana comenzará a operar el nuevo robot Da Vinci Single Port adquirido por Salud por 2,7 millones de euros. Se trata de una tecnología solo disponible en tres hospitales públicos del país, incluido ahora Valdecilla. Con esta nueva incorporación, el hospital cuenta con tres Da Vinci, pero la diferencia del Single Port con los otros dos es que solo se precisa realizar una incisión en vez de cuatro.

El doctor José Luis Gutiérrez Baños destaca que, “el traumatismo que produce es mucho más pequeño porque nos permite acceder solamente por una incisión y a terrenos muy concretos o pequeños. No es que uno sea mejor que otro o que tenga unas indicaciones diferentes, simplemente en determinadas circunstancias aporta unas ventajas sobre el anterior, menos traumatismo en general”.

En este sentido, Gutiérrez Baños ha explicado que, si el hospital tuviera una disponibilidad infinita de robots, realizaría todas las intervenciones robóticas. Solo el año pasado, se realizaron 718 intervenciones y con la incorporación del Da Vinci Single Port se calcula que finalizarán el año sumando entre 150 y 200 cirugías más.