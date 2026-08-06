Los Campos de Sport del Sardinero acogerán del 10 de agosto al 6 de septiembre el XIX Festival Intercultural de las Naciones

Los Campos de Sport del Sardinero acogerán un año más la XIX edición del Festival Intercultural de las Naciones, un evento emblemático que celebra la diversidad cultural y el talento artístico de nuestra ciudad.

Este año, el festival se llevará a cabo del 10 de agosto al 6 de septiembre, consolidándose como una de las citas más esperadas del verano santanderino.

Así lo ha dado a conocer el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, quien ha presentado los detalles esta nueva edición junto a los responsables del festival, Sergio Frenkel y Nayeli Pérez, y la directora del Talent Show Excelencia Santander, Ana Mancina.

Durante la presentación, el edil ha explicado que todos los santanderinos y turistas que visiten el festival esos días encontrarán gastronomía de diversos países, música y actuaciones de cada rincón del planeta, comerciantes de artesanía o productos gastronómicos de nuestra tierra o de otros países.

“Se trata de un festival con un marcado carácter inclusivo y solidario que siempre ha definido este festival. No hablamos únicamente de una programación cultural o gastronómica; hablamos de un evento comprometido con las personas”, ha destacado.

Tal y como ha detallado, ese compromiso que vuelve a ponerse de manifiesto con la celebración de la decimosexta edición de los Premios Alberto Pico, que se entregarán el viernes 14 y que reconocen valores profundamente ligados a este festival, como la solidaridad, la integración y el compromiso social.

El edil ha señalado que este año habrá además una programación muy especial dedicada a Brasil, país invitado de esta edición. El domingo 16 se celebrará el Día de Brasil con la presencia de la cónsul honorífica Carmen Gema Ealo de Sá.

En este sentido, ha anunciado que desde el Ayuntamiento se colaborará también facilitando un espacio en el centro cívico de Cazoña para acoger una exposición que permitirá conocer mejor la historia, la cultura y las fortalezas de este gran país. “Será una jornada donde la música, la cultura y el intercambio de experiencias volverán a demostrar que el conocimiento mutuo siempre acerca a las personas”, ha remarcado.

Además, como es habitual, habrá conciertos y tributos puesto que la música siendo un eje principal, y tanto el Ayuntamiento como el Festival siguen apostando por el talento local.

“En nuestra ciudad tenemos a grandes artistas, y por ello queríamos darles un espacio para mostrar su arte, un espacio para darse a conocer y para que el público podamos tener un momento de disfrute”, ha subrayado.

Y ha anunciado la tercera edición del Talen Show Excelencia Santander, cuyas dos primeras ediciones fueron todo un éxito, ya que no solo centenares de santanderinos se apuntaron para mostrar sus habilidades en diversas artes escénicas como canto, danza o magia, sino que muchas personas de Cantabria o de distintos puntos de la geografía de nuestro país se apuntaron para participar en un espacio único.

Echevarría ha señalado que la solidaridad volverá a estar presente en muchas de las actividades programadas de forma que se desarrollará la tradicional merienda solidaria con los niños saharauis que participan en el programa Vacaciones en Paz, un gesto que refleja “el compromiso de Santander con quienes más lo necesitan y con las familias que cada verano hacen posible esta iniciativa”.

También habrá un espacio dedicado a Dosis de Sonrisas para visibilizar el cáncer infantil y transmitir apoyo y esperanza a los niños que afrontan esta enfermedad y a sus familias.

El concejal santanderino ha recordado que si hay un rasgo que distingue a este festival es su compromiso con la accesibilidad para que todas las personas puedan disfrutar de la programación en igualdad de condiciones. Por eso, el Ayuntamiento continuará colaborando con la ONCE para incorporar el sistema NaviLens en toda la información del festival y este año se da un paso más facilitando también programas en braille.

Del mismo modo, se mantiene el trabajo conjunto con FESCAN para incorporar intérpretes de lengua de signos en diferentes actividades, entre ellas un cuentacuentos inclusivo y el desfile de trajes tradicionales que cerrará el festival el 6 de septiembre.

Ese compromiso con la inclusión también llega a las personas con trastorno del espectro autista y síndrome de Asperger. Los lunes, martes y miércoles, entre las once de la mañana y las cinco de la tarde, el recinto reducirá los estímulos sonoros eliminando la música ambiental para crear un espacio más tranquilo y confortable.

A ello se suma otra importante novedad. Echevarría ha explicado que por primera vez en un festival de estas características habrá un baño adaptado específicamente para personas ostomizadas.

El director del festival, Sergio Frenkel, ha enfatizado que este Festival Intercultural es “único y muy especial porque la gente tiene la sensación de viajar por el mundo sin moverse de El Sardinero”.

Finalmente, Mateo Echevarría ha agradecido a todas las personas que hacen posible este Festival y ha animado a todos los santanderinos y a quienes nos visiten a acercarse al Festival, a disfrutar de sus propuestas y a participar activamente en una cita que vuelve a demostrar que la diversidad es una de nuestras mayores fortalezas y que el mejor camino para seguir creciendo como ciudad es “hacerlo desde el conocimiento, el respeto y la convivencia”.