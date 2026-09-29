Baja hasta los 10 años la edad de atención a adicciones en Proyecto Hombre

Proyecto Hombre Cantabria ha detectado en 2025 la presencia de conductas de riesgo en edades más tempranas dentro de su programa Teen para jóvenes de 10 a 23 años, según refleja la entidad en su informe anual que ha presentado este martes en rueda de prensa.

Cada año que pasa se reduce la edad de los atendidos por Teen, que en 2018 se dirigía a adolescentes y jóvenes desde los 15 años. Según ha señalado la directora de la entidad, Eloisa Velarde, acompañada del vicario episcopal para acción caritativa y patrono de CESCAN, Ricardo Alvarado, esta situación "es gravísima".

Las conductas de riesgo en estos casos son "el mal uso de las pantallas, consumo de diferentes sustancias como alcohol o cannabis, juego problemático on line, los videojuegos y el mal uso de las redes sociales".

Velarde ha precisado que en el tratamiento se abordan también otras conductas o situaciones que pueden estar relacionadas con el consumo de sustancias, como bullying, absentismo escolar, sexting, pornografía, maltrato, abusos sexuales trastornos de conductas alimentarias y otras condiciones de salud mental.

Ha añadido que "hay familias que ni se imaginan ni por asomo lo que hay" en el móvil de su hijos y ha insistido en la necesidad de "escuchar, informarse, detectar a tiempo conductas de riesgo y pedir asesoramiento".

En el programa Teen se ha dado atención a 127 menores y jóvenes, 197 familias y se ha prestado asesoramiento a 78 profesionales.

En opinión de Velarde hoy en día "va todo tan rápido" que, "sobre todo para las familias", es difícil detectar conductas de riesgo. También para los técnicos, que ha subrayado han de hacer frente a situaciones mas complejas que requieren nuevas respuestas e intervenciones.

La presencia de Proyecto Hombre en los centro escolares a través de diferentes programas educativos les ha permitido llegar el año pasado a 2.404 alumnos, 162 familias y 222 profesionales, lo que ha facilitado "estar muy al día de lo que pasa a los jóvenes. Nos lo cuentan antes de que se conozca".

En cuanto al perfil mayoritario (70%) de las 921 personas que han requerido tratamiento en Proyecto Hombre en 2025 es el de un varón de entre 35 y 50 años "consumidor de cocaína, con trabajo estable y una estructura familiar", ha especificado Velarde.

Respecto a las mujeres, ha precisado que su consumo se ha dirigido "mayoritariamente" al alcohol y los psicofármacos y que "es más difícil de detectar y tarda más años en manifestarlo".

Además, se ha mostrado preocupada por el consumo de sustancias entre los jóvenes de 25 a 35 años.

Por otro lado, 1.092 familiares se han acercado hasta la sede de Proyecto Hombre para recibir ayuda y asesoramiento.

La directora de la organización ha recordado que Proyecto Hombre está presente "antes, durante y después", realizando trabajos de prevención, acompañamiento y apoyo tras el alta terapeútica.

Finalmente, ha subrayado la labor que se ha desplegado en las instituciones penitenciarias con 221 personas atendidas.