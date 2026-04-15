Entrevista en Onda Cero Cantabria

El aumento de monitores en los comedores escolares de Cantabria entrará en vigor el próximo curso

La directora general de Centros, Reyes Mantilla, explica en ‘Más de Uno Cantabria’ el cambio que va a suponer la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco que regulará la contratación del servicio de comedor escolar

Cantabria mejorará la ratio de monitores por alumno de los comedores escolares

Alicia Real

Santander |

La bajada de ratios monitor/alumno en los comedores escolares de Cantabria entrará en vigor el próximo curso. Así lo ha explicado la directora general de Centros, Reyes Mantilla, durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’.

El nuevo acuerdo marco que regulará la contratación del servicio de comedor escolar está en exposición pública hasta el viernes y el próximo martes se reunirá la comisión permanente de directores de Colegios Públicos de Cantabria para hablarles de todos los cambios, con lo que entrará en vigor el próximo curso.

“Antes, en un centro de Infantil, poníamos un monitor de 9 a 20 niños y esto lo mejoramos ahora poniendo un monitor de 5 a 9 alumnos” y “se dan dos monitores de 10 a 18”, según relata Mantilla.

En Primaria, “lo que teníamos antes era un monitor de 16 a 45, pues ahora va a ser de 16 a 32, dos monitores de 33 a 57” estudiantes y “antes eran de 46 a 75”.

Uno “porcentaje de monitores” en los comedores escolares de Cantabria “que mejorará enormemente”, según la responsable de Centros de la consejería de Educación cántabra.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer