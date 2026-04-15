El aumento de monitores en los comedores escolares de Cantabria entrará en vigor el próximo curso

LEER MÁS Cantabria mejorará la ratio de monitores por alumno de los comedores escolares

La bajada de ratios monitor/alumno en los comedores escolares de Cantabria entrará en vigor el próximo curso. Así lo ha explicado la directora general de Centros, Reyes Mantilla, durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’.

El nuevo acuerdo marco que regulará la contratación del servicio de comedor escolar está en exposición pública hasta el viernes y el próximo martes se reunirá la comisión permanente de directores de Colegios Públicos de Cantabria para hablarles de todos los cambios, con lo que entrará en vigor el próximo curso.

“Antes, en un centro de Infantil, poníamos un monitor de 9 a 20 niños y esto lo mejoramos ahora poniendo un monitor de 5 a 9 alumnos” y “se dan dos monitores de 10 a 18”, según relata Mantilla.

En Primaria, “lo que teníamos antes era un monitor de 16 a 45, pues ahora va a ser de 16 a 32, dos monitores de 33 a 57” estudiantes y “antes eran de 46 a 75”.

Uno “porcentaje de monitores” en los comedores escolares de Cantabria “que mejorará enormemente”, según la responsable de Centros de la consejería de Educación cántabra.