Los análisis a las 44 aves halladas en la ría de San Martín no determinan la causa de la muerte

Los análisis realizados a las 44 aves silvestres halladas sin vida en la ría de San Martín, en Suances, no son concluyentes y no han permitido por tanto determinar la causa de la muerte, ya que si bien la sintomatología es compatible con botulismo aviar tampoco se ha podido confirmar este extremo, al igual que ha ocurrido con la salmonella, aunque ésta sí se ha detectado.

Las pruebas han descartado gripe aviar, enfermedad de Newcastle, fiebre del Nilo y pasteurelosis, mientras la salmonella detectada no se considera compatible con la sintomatología de los animales.

Así lo ha informado este martes la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria en un comunicado, en el que ha indicado que se han analizado esos seis posibles motivos y que cinco gaviotas reidoras, también afectadas y rescatadas, han sido tratadas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y devueltas a su hábitat.

En cuanto a las pruebas, se han realizado mediante técnicas de PCR para la detección de gripe aviar, enfermedad de Newcastle y fiebre del Nilo Occidental, y han arrojado resultados negativos, con lo que descarta "de manera concluyente" la presencia de estas enfermedades en las aves analizadas. Asimismo, las efectuadas para detectar pasteurelosis también han resultado negativas.

Y aunque en los análisis sí se ha conseguido aislar salmonella, los especialistas han determinado que este hallazgo "no explica la mortalidad observada" y, además, los síntomas que presentan los ejemplares recogidos "no son compatibles con un proceso de mortalidad aguda por esta causa".

Botulismo

Desde la Consejería han señalado que la sintomatología observada en los animales apuntaba inicialmente hacia un posible episodio de botulismo, ya que entre los signos detectados figuraban parálisis flácida, incapacidad para mantenerse erguidos y sintomatología nerviosa compatible con esta enfermedad. En estos casos, los animales presentaban una pérdida progresiva del tono muscular.

No obstante, pese a que los indicios clínicos eran compatibles con el botulismo, los análisis realizados no han logrado aislar de forma "concluyente" la toxina botulínica responsable de la enfermedad, ni confirmar la presencia del agente causal en cantidad "suficiente" para establecer un diagnóstico "definitivo".

La Consejería ha indicado que los episodios de botulismo aviar son "relativamente frecuentes" durante los meses más cálidos del año y suelen verse "favorecidos" por condiciones ambientales "muy concretas", como elevadas temperaturas, escasa renovación del agua y situaciones de bajo nivel de oxígeno.

Así, las condiciones registradas este verano en algunas zonas de la ría de San Martín "podrían haber favorecido el desarrollo de este tipo de procesos", aunque los resultados analíticos obtenidos "no permiten confirmarlo".

La Consejería continuará las labores de vigilancia sanitaria sobre la fauna silvestre y mantendrá el seguimiento de la situación en coordinación con los servicios veterinarios especializados, con el objetivo de garantizar una "rápida detección de cualquier incidencia que pudiera afectar a la salud animal o al medio natural".