Los alumnos cántabros son los que menos usan las pantallas en clase de toda España. Según un estudio de la escuela de negocios ESADE, con el apoyo de Google, basado en datos del informe PISA de 2022.

Este estudio muestra que el porcentaje de estudiantes que utiliza dispositivos digitales en más de la mitad o casi todas las sesiones de matemáticas y lectura oscila entre el 11 y el 13% en Cantabria. Si nos fijamos en la asignatura de matemáticas, el 62% de los estudiantes no usa nunca o casi nunca la tecnología; mientras que en las clases de Lengua baja hasta el 50%.

Otra cifra que destaca en este estudio de la escuela de negocios ESADE, un 22% de los alumnos de 15 años no tienen recursos digitales y eso les supone un obstáculo para su capacidad de recibir enseñanzas.

Menos uso de tecnología, mejor resultado académico

La investigación asocia el bajo uso de la tecnología con mejores resultados en el informe PISA. Algo que en lo que se fijan desde el Gobierno, que esta legislatura ha dado pasos encaminados para que los niveles más bajos de la enseñanza no dependan de lo digital. Una medida a la que se han ido adaptando los centros educativos, según José Luis Blanco, director general de Ordenación Académica.

"Aunque no tenemos estudios sistemáticos que puedan soportar estas afirmaciones, sí es cierto que ha desaparecido cualquier tensión en la comunidad educativa y que los centros educativos se están adaptando razonablemente a esta forma de tratar de utilizar los dispositivos digitales", según Blanco.

Los sindicatos docentes con los que hemos contactado desde Onda Cero creen que la prudencia ha hecho que la incorporación de la tecnología haya sido paulatina, según Diegu San Gabriel del STEC. "La prudencia", según San Gabriel, ha hecho que Cantabria "se haya ido incorporando de forma más paulatina" que otras comunidades en la incorporación de la tecnología en las aulas.