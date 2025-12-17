El aeropuerto Seve Ballesteros operará en 2026 rutas a Tirana, Milán o París

El aeropuerto Seve Ballesteros contará, a partir de la próxima temporada de verano, con una nueva ruta a Tirana, la capital de Albania, y recuperará las conexiones con Paris y Milán.

Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa los consejeros de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, quienes han confirmado además que la terminal cántabra estará conectada con Almería, Jerez, Vigo, Lanzarote y Sofía la próxima temporada, tras la adjudicación de estos servicios a diferentes compañías.

Respecto a la ruta con Tirana, en las próximas semanas se licitará un contrato de promoción turística dirigido a este mercado, “uno de los más emergentes del este de Europa”, que nunca se había operado desde Cantabria ni desde ningún aeropuerto del norte de España de manera regular.

Paralelamente, se licitarán sendos contratos para la realización de acciones promocionales y de marketing dirigidas a los mercados de Paris y Milán en soportes y medios de compañías aéreas que operen o puedan operar en Cantabria con dichos mercados como origen. Tal y como ha explicado Media, con este anuncio se recuperarán “en muy poco tiempo” dos de las cuatro rutas que la compañía Ryanair dejó de operar este invierno.

En el caso de la capital francesa, las previsiones del Ejecutivo autonómico son que a partir del próximo mes de marzo Cantabria pueda estar de nuevo conectada con dos vuelos semanales a lo largo de todo el año. Respecto a Milan, “otro de los mercados clave para la Comunidad”, se espera que la conectividad con la ciudad italiana se pueda restablecer la próxima temporada de verano, desde finales de marzo hasta finales de octubre de 2026.

“Este es un Gobierno serio, que trabaja de manera incansable por mejorar, consolidar y recuperar conexiones aéreas para nuestro aeropuerto, y en muy pocos meses ya lo estamos consiguiendo”, ha expresado Media, que ha avanzado también la publicación de una nueva licitación para las rutas de Valencia y Málaga con el objetivo

de “asegurar” dos de las conexiones domésticas más consolidadas del Seve Ballesteros.

Rutas confirmadas para la próxima temporada de verano

Tras casi dos semanas después de presentarse la conexión anual con Granada, el titular del área de Transportes ha informado de que, durante los próximos meses de julio y agosto, la compañía Air Nostrum será la encargada de operar las rutas de Almería, Jerez y Vigo.

Además, la aerolínea Binter se ocupará de la ruta que unirá Santander con Lanzarote desde finales de marzo hasta finales de octubre de 2026. Una ruta que no operaba desde el año 2018, cuando se ofertaba un único vuelo a la semana. Con este nuevo servicio, la compañía conectará Cantabria con las Islas Canarias los siete días de la semana.

Por último, Wizz Air operará la nueva ruta con Sofía, en Bulgaria, a través de una operativa que se realizará entre finales de marzo y finales de octubre. “Este es un destino que nunca se había operado desde el Seve Ballesteros y una ruta única en todo el norte de España”, ha explicado Media.

Con esta planificación, el próximo verano el Seve Ballesteros conectará Cantabria con 30 destinos, 16 nacionales y 14 internacionales, suponiendo un récord histórico, tras los 29 destinos que estuvieron operativos durante los ejercicios 2023 y 2024.

Un logro que, según Media, se conseguirá pese a la política de tasas del Gobierno de España “que perjudica gravemente a aeropuertos regionales como el cántabro, en beneficio de los más grandes”.

Por ello, ha vuelto a exigir al ministro de Transportes, Oscar Puente, modificar estas tasas “porque es posible”, en referencia a los últimos resultados económicos de AENA, que ganó en 2025 1.934 millones de euros, un 18,6% respecto al año 2023.

Mejoras en la operatividad del Seve Ballesteros

Durante su discurso, Media ha recordado el trabajo desarrollado por el Ejecutivo cántabro en los últimos meses para mejorar la operatividad del Seve Ballesteros e incrementar su número de viajeros.

En concreto, se ha referido a la ruta a Madrid, que, en lo que va de año, ha experimentado un incremento del 3,4% del número de pasajeros. Además, se ha referido a la nueva pernocta de Iberia en el Seve Ballesteros desde finales de octubre que permite una primera salida a las 6:30 horas hacia la capital de lunes a viernes y una segunda salida a las 9:00 con un avión con mayor capacidad que permite aumentar diariamente la oferta de asientos en más del 25%.

También ha aumentado en un 10,6% el número de viajeros este año en la ruta con Barcelona, ofertando hasta 10 vuelos semanales a través de la aerolínea Vueling.

Por otro lado, durante la temporada de verano se ha duplicado el número de viajeros de las rutas con Ibiza y Menorca, mientras que la ruta con Gran Canaria cerrará este

año con un aumento de sus frecuencias, pasando de dos a tres semanales, y con un incremento del 28% en el número de viajeros, y de un 46% desde que comenzó la nueva operativa.

Además, se ha conseguido avanzar en la desestabilización de la temporada turística recuperando la conexión con Alicante y, desde diciembre, las rutas con Granada y Palma de Mallorca que operan por primera vez en esta temporada de invierno, además de durante el verano.

En lo que respecta a la conectividad internacional, el 28 de octubre comenzó nuevamente la ruta que conecta con Bucarest, operada por Wizz Air con dos operaciones semanales durante todo el año los martes y sábados.

Por su parte, el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha reiterado el “trabajo constante” desde el Gobierno para mejorar la conectividad del Seve Ballesteros. En cuanto a las nuevas rutas dadas a conocer, ha destacado la importancia de Paris, pues desde enero de este año y hasta que dejó de operar, movió cerca de 25.000 pasajeros y “cuando vuelva a operar, estamos seguros de que volverá a ofrecer buenos resultados”. El importe de licitación de esta ruta es de 650.000€/anuales.

En lo referente al destino de Milán, cuyo importe asciende a 280.000 euros, se pretende asegurar dicha conexión en los próximos siete meses, ya que según ha comentado el titular de Turismo, esta línea tiene muy buenos resultados, pues entre enero y noviembre de este año han sido cerca de 30.000 pasajeros al año.

Abrir nuevos mercados con la línea de Tirana

Martínez Abad ha insistido en la capacidad de abrir nuevos mercados que supone la nueva conexión a Tirana, ya que se trata de un destino turístico muy interesante, a lo que se añade su atractivo comercial para la inversión en infraestructuras, energía y turismo, “gracias a sus bajos costes operativos y a su aspiración a integrarse plenamente en Europa”; la licitación de la misma asciende a 650.000€/año.

En este caso, esta inversión en publicidad es clave no solo para generar resultados inmediatos, “sino para posicionar a Cantabria como un destino de referencia en esta zona del sur de Europa, capaz de atraer viajeros durante todo el año” ha destacado en su intervención el titular de Turismo.

Por último, el consejero ha puesto de manifiesto que este Gobierno “cumple con la promesa de mejorar la conectividad desde el aeropuerto Seve Ballesteros”.