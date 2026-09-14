ADIF podría recuperar el servicio ferroviario entre Astillero y Orejo el 17 de septiembre

Adif ha finalizado los trabajos en infraestructura, vía, catenaria y señalización de mayor calado que mantenían interrumpida la circulación en el tramo de 6,8 kilómetros de longitud entre Astillero y Orejo, en la línea de ancho métrico Bilbao-Santander.

Hoy han arrancado las pruebas con un tren eléctrico de Renfe en el trayecto entre Astillero y Liérganes, con el fin de comprobar la compatibilidad y buen funcionamiento de todos los elementos.

Posteriormente se iniciarán las simulaciones comerciales (trenes sin viajeros) para realizar la formación de maquinistas y, adicionalmente, poder comprobar la fiabilidad y los tiempos de viaje, con el objetivo de poder recuperar el servicio ferroviario, en vía única, a partir del jueves, 17 de septiembre, finalizándose, por tanto, el servicio alternativo que se ha estado realizando por autobús.