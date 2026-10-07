El 112 recibe 111 llamadas por la lluvía y gestiona 71 incidencias

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 07:00 y las 19:00 horas de hoy, un total de 111 llamadas relacionadas con las fuertes lluvias registradas la región, de las que se han derivado 71 incidencias.

La mayoría de estos incidentes se han concentrado en localidades del litoral, y se corresponden con la formación de balsas de agua en la vía pública y red viaría; inundación de viviendas, garajes y locales; arquetas levantadas y caída de árboles. Entre las 14.05 y 15.40 horas los incidentes se han concentrado en Santander, tendiendo, posteriormente, a áreas del litoral interior.

Permanece activo el aviso naranja por lluvias en el centro y el Valle de Villaverde hasta el final del día, y el amarillo en el resto de Cantabria en el mismo periodo temporal.

Además, el litoral tendrá vigente el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos hasta las 21.00 horas.