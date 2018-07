Narbona: "Me gustaría entender por qué incomoda la expresión plurinacionalidad"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha dicho hoy que le gustaría entender por qué "algún compañero o alguna compañera", cuando en el 39 Congreso Federal se adopta la expresión plurinacionalidad, se siente "incómodo" y ha pedido "no perderse en discusiones semánticas"

Narbona ha hecho estas afirmaciones hoy en Santander, durante su intervención en el acto de clausura del 13 Congreso del PSOE de Cantabria, que se ha celebrado este fin de semana y en el que se ha proclamado a Pablo Zuloaga como nuevo secretario general de los socialistas cántabros.

También se ha elegido a la nueva dirección regional del partido para los próximos cuatro años.

La presidenta del PSOE se ha preguntado "qué parte no entendieron" estos compañeros, a los que no cita, del artículo que en 2010 firmaron Felipe González y Carme Chacón, en el que se expresaba que "la fuerza de España era la de ser una nación de naciones, en plural, es decir, naciones".

"Una nación de naciones, que yo sepa, significa plurinacionalidad. ¿Qué parte no hemos entendido? Porque en el año 2010 y, después tampoco, no oí ni una sola palabra contra Felipe González, a quien tanto le debe el PSOE y toda la sociedad española", ha asegurado.

Cristina Narbona ha declarado ser "bastante plurinacional", por su propia trayectoria vital, según ha relatado, al nacer en Madrid, criarse en Italia, vivir en Sevilla diez años, regresar a la capital de España y llevar 30 años compartiendo su vida, ha remarcado, con un catalán, en una relación que empezó, precisamente, en Santander.

Por ello, ha pedido "no perderse en discusiones semánticas" y ha considerado que "los que lo hacen" son los que "no quieren" que se avance, que no se vuelva a tener "esa conexión" que tenía el PSOE con la ciudadanía, y que se perdió hace "algunos años", igual que sucedió en otros países de la Unión Europea.