Más de uno Cantabria. Deporte 10/05/2021

El Batho Torrelavega logró el ascenso a la liga Asobal de balonmano por primera vez en su historia en Ibiza tres jornadas antes de acabar la temporada. Ya sin estado de alarma sus aficionados les recibieron a las cinco de la mañana. Álex Mozas dice que ha sido la culminación de años de trabajo.

El Sinfín quiere quedarse en esa Asobal, aunque perdió ante el Anaitasuna, 21 a 22. El sábado ante el Cisne podría certificar su permanencia.

Ganó el Cisneros al Getxo y el Independiente se salva así del descenso directo. Los verdes jugarán la promoción de descenso ante el Gernika o La Vila.

El Racing perdió 0 a 1 ante el Tarazona, cuarta derrota en casa de la temporada. No había nada en juego pero el equipo dejó malas sensaciones. Peores todavía fueron las de Aritz Solabarrieta, al que todavía no le han comunicado que no seguirá en el banquillo racingusita. El Rayo Cantabria empató a cero en Tanos y subió a la Segunda Federación. Analizamos la jornada de Segunda B y el partido de los racinguistas con Sergio Tolosa.

Zulema Fuentes Pila y Diego Cuadrado ganaron la milla de Santander. En la división de honor de bolos empataron los dos gallos, Andros La Serna y Peñacastillo.