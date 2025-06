Korta: "El remo está yendo marcha atrás"

"Pasa lo que pasa en el fútbol, que todo es dinero", avanza Korta. Esta temporada tiene "siete u ocho remeros que han pasado de juveniles, no se les puede pedir más". Reconoce que les costará lograr la permanencia. A su edad sigue igual de combativo: "Si me meten a mí una sanción parece que están fenomenal, me ven a mí y parece que los jueces se ponen nerviosos. No sé qué alergia tienen conmigo, siempre me han sancionado por chorradas y mentiras".

Para Korta se ha involucionado en estos últimos año en el remo y la diferencia entre el primero y el último es ahora mucho mayor y eso va desvirtuando la competición y además los clubes tienen cada vez menos dinero. "Del primero al último ahora hay tres minutos y antes, menos de uno. Todo va para atrás. Ya decía yo cuando ganábamos en Castro que la ACT iba a terminar arruinando a los clubes. Hay que hacer otra liga nueva. Ya se darán cuenta. Alguno está deseando que me retire".