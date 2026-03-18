Gabi de Regil: "Hay que trabajar para la juventud y ahora es un deporte olímpico"

La travesía de esquí de montaña Andrés de Regil es una de las pruebas de este tipo más longevas a nivel mundial. Este sábado cumplió su edición número 57. La organización tuvo que recortar el recorrido para hacerlo más seguro y hubo una pequeña tormenta que dificultó la visibilidad, pero todo salió muy bien. Repasamos con su organizador todos los detalles.

Ha sido un año de mucha nieve en Picos de Europa, algo que no siempre ocurre. "Hay un punto a partir del cual es muy raro que no haya nieve, es alta montaña, pero cuando no hay nieve en las zonas bajas hay que coger la mochila con los esquís y andar, esto es montaña. Así se hacía en los viejos tiempos. Esto no es una estación invernal, es esquí de montaña y así fue al inicio de este deporte que ahora es olímpico", reflexiona. "Vino mucha gente de Cataluña y me dio pena la baja visibilidad porque no pudieron ver en todo su esplendor los Picos de Europa", apunta.

La Copa Andrés de Regil, que premia a un equipo o persona por sus valores fue para los asturianos David Váquez y su hija Claudia, de 12 años, por representar los valores de la montaña. Gabi de Regil trabaja mucho para que los jóvenes se puedan iniciar en este deporte con una prueba cercana de cara a futuros Juegos Olímpicos.