Fito Villa: "Todo el pueblo se implica en esta prueba"

El Trail Villa de Comillas celebrará su séptima edición el próximo 10 de mayo y reunirá todas las pruebas en una única jornada. Así, el evento volverá a acoger el Campeonato de Cantabria de Carreras por Montaña de Clubes en la modalidad Trail de 25 kilómetros y será Campeonato de Cantabria de Categorías Menores (infantil, cadete, juvenil y junior).

En esta edición se mantienen cinco modalidades adaptadas a distintos perfiles de participantes: Trail (25 kilómetros), Speed Trail (16 kilómetros), Marcha (20 kilómetros), Ruta Familiar (14 kilómetros) y Ruta Individual (14 kilómetros), con salida prevista a las 10.30 horas. El circuito aúna paisaje y arquitectura con el Palacio de Sobrellano y El Capricho de Gaudí. "También enseñamos recovecos menos conocidos del Monte Corona", explica Fito. Aunque ha llovido mucho estos días no habrá tanto barro como el año pasado porque el domingo dan bueno y estos días algo de viento sur. "El terreno estará juguetón y habrá que llevar calzado de taco prominente", avisa.

El evento volverá a ser Campeonato de Cantabria de Carreras por Montaña de Clubes y este año, y por primera vez, la prueba acogerá la competición de las Categorías Menores, siendo Campeonato de Cantabria en esta modalidad. De esta forma, se pone de manifiesto el compromiso de la organización en la promoción del deporte base.

Las categorías infantil y cadete tendrán salida y meta en la ermita de San Esteban, en Monte Corona. Por su parte, las categorías júnior y juvenil que competirán también dentro del marco del campeonato autonómico, harán el mismo recorrido que la prueba de Speedtrail, con salida y meta en la campa del Palacio de Sobrellano.