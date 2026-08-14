Lanzarote y su turismo deportivo

El deportista cántabro cruzó a nado hasta La Graciosa y nos recomienda algunas de las visitas básica a la isla. La compañía Binter comenzó a operar hace unos meses el vuelo directo entre Cantabria y Lanzarote.
La isla canaria ofrece muchas posibilidades para el turismo deportivo, pero también cultural, gastronómico o el enoturismo. Lo repasamos con Rubén Pérez y nos deja algunos consejos para disfrutar al máximo de Lanzarote. El parque nacional de Timanfaya sería su primer básico, pero no hay que quedarse solamente con eso.