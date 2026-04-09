La DGT realizó en Cantabria 33.500 exámenes de conducir en 2025, récord de la década

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través de la Jefatura en Cantabria, ha realizado en 2025 un total de 33.551 exámenes de conducción --incluyendo teóricos, de destreza y de circulación--, el máximo de la última década, aunque aún hay unas 5.000 personas a la espera.

Así lo ha detallado este miércoles el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, con motivo de la celebración de la Comisión Autonómica del Consejo Asesor de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 2026, con la participación de representantes de la DGT, la Guardia Civil, policías locales, Gobierno de Cantabria o autoescuelas.

En concreto, según los datos aportados desde la Delegación, el pasado año se han realizado 15.224 exámenes teóricos, 3.923 pruebas de destreza y 14.404 de circulación.

Además, por primera vez en los últimos cuatro años, se han incrementado los alumnos aprobados en la prueba de circulación en su primera convocatoria, que se ha situado en el 46,1 por ciento.

Casares ha puesto en valor el "esfuerzo" que se está realizando en este ámbito y gracias al que se ha conseguido el pasado año alcanzar esa "cifra muy relevante" de más de 33.500 exámenes de tráfico.

En la actualidad, hay en la comunidad autónoma nueve examinadores, una cifra que el delegado confía en que se pueda incrementar este mismo año.

En ese sentido, ha indicado que la DGT ha convocado para el conjunto de España un total de 150 nuevos examinadores, las pruebas de selección ya se han realizado, y queda pendiente el reparto territorial.

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El objetivo es reducir la "bolsa importante" de esas alrededor de 5.000 personas que hay en la comunidad a la espera de poder someterse a un examen de tráfico (de cualquier tipo) así como los tiempos de espera.