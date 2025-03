Tratan de asaltar un furgón blindado a punta de pistola en Gran Canaria

La Policía Nacional de Gran Canaria ha tenido el fin de semana de sus vidas. Tras la liberación de la familia de un narco a manos de una banda de colombianos y serbios, ayer domingo tuveron que desplegarse de urgencia en el C.C. La Ballena de Las Palmas de Gran Canaria ante lo que parecía ser el intento de robo de un forgón blindado que trasladaba en ese momento la recaudación de una sala de juegos del propio centro comercial.

La llamada y el despliegue policial

La Policía Nacional se moviliza tras recibir sobre las 11.00 horas una llamada a traves del 091. Las personas que se ponen en contacto con la Policía aseguran que esos momentos se estaba produciendo el atraco y asalto a un vehículo blindado que acababa de recoger la recaudación de la sala de recreativos en el Centro Comercial La Ballena situado en el barrio de La Paterna de Las Palmas de Gran Canaria.

Numerosos agentes se presentan en la zona armados con fusiles de asalto y blindan la zona comprobando la existencia de un vehículo en el que viajaban los supuestos atracadores, 6 personas encapuchadas. El vehículo además, tenía la placa doblada y al ver la llegada de los agentes, empreden la huída a través del barrio de La Paterna.

Se activa en esos momentos la operación jaula

Se produce una persecución que acaba en el Centro Comercial La Ballena en donde, según confirma la Policía Nacional, se produjo un tiroteo con armas de fuego entre los atracadores y los agentes que vieron comprometida su integridad física. Poco después los agentes logran detener a estas 6 personas que iban fuertemente armadas. Se les acusa de robo con violencia, tentativa de homicidio, falsedad documental, atentado y encubrimiento.

Una ciudad segura, pero depende

Mientras el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o la Delegación del Gobierno en Canarias "presumen" de ciudad segura cuando se refieren a la capital de Gran Canaria, la realidad es que aunque sobre el papel los delitos desciendes, los que se producen son cada vez más violentos. Es habitual ya que en muchos de ellos se utilicen armas de fuego. Muchos de estos sucesos están relacionados con el creciente tráfico de drogas y la llegada de mafias procedentes de países de latinoamérica y Europa del Este.

La desaparición casi total de la agentes de la Policía Local y la reducción constante de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil no ayudan en algunas zonas en las que la presencia policial es completamente inexistente. Ya no solo hablamos de la periferia de la ciudad si no de zonas clave como La Isleta o en general la zona de El Puerto.