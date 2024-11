Pedri: "El Tenerife me gusta"

La selección española de fútbol juega esta noche de lunes 18 de noviembre frente a Suiza el último partido de la fase de grupos de la Nations League en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, una vez sellado ya su pase como líder a las eliminatorias finales. Con España llegan a la isla tres canarios; los tinerfeños Pedri y Ayoze Pérez (este descartado por lesión justo en la previa del partido), y el grancanario Yeremi Pino.

Fue el centrocampista del FC Barcelona el que ofreció una rueda de prensa ante los medios de comunicación en la isla, de la que dijo que es "su casa" y que siempre que puede "viene de visita. Pedri reconoció que fue "Las Palmas" quien le dio la oportunidad de ser profesional del fútbol pero que no le guarda "ningún rencor al CD Tenerife", señalando que el Heliodoro "es el estadio del equipo de mi tierra", y del CD Tenerife aclaró que es "un equipo que me gusta".

Jugar en Tenerife es "un orgullo para mí, como lo es para Ayoze o Yeremy. Es un partido especial pues es en nuestra casa y estoy muy contento de que la Selección venga aquí" indicó Pedri, para quien si es aplaudido en Tenerife, "será muy bonito. Es un estadio que me gusta y será un partido que no creo que olvide". Además, el jugador reconoció que había pedido a la Federación Española unas 245 entradas" para sus familiares y allegados, que estarán en el Heliodoro para apoyarle, aunque no ha podido "cumplir con todo el mundo".

Pedri manifestó que "Tenerife es mi casa. Cada vez que vengo, aquí tengo a mi familia y mis amigos de siempre. Tengo muy buenos recuerdos de cuando jugaba en el Laguna y en Tegueste. Es lo que más me ha marcado en mi vida".