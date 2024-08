Las Palmas jugará "sin miedo" contra el Real Madrid

Álex Suárez, uno de los capitanes de la UD Las Palmas fue protagonista este martes en la actualidad amarilla. El defensa ofreció una rueda de prensa a dos días de la visita del Real Madrid al Estadio de Gran Canaria, de la que aseguró que Las Palmas tiene "poco que perder", advirtiendo que no existen "fórmulas para frenar a Vinicius y Mbappé", y que la clave para conseguirlo será estar "muy concentrados los 90 minutos".

Para poder ganar a los blancos, Suárez pidió no tenerles miedo y ser fuertes "a nivel colectivo", para un encuentro que será muy complicado y en el que los insulares buscan su primera victoria de esta temporada que acaba de empezar hace apenas dos jornadas.

El central explicó que las opciones de victoria pasan por "ser valientes porque te pueden ganar en cualquier momento, incluso aunque nos encerremos en defensa". Suárez expuso que el Real Madrid tiene jugadores "de talla mundial", pero que no deben renunciar a su estilo porque si no, "no seríamos nosotros mismos", por lo que "estamos preparados para hacerles daño en el ataque; son muy buenos, pero iremos a por ellos".

Para celebrar una victoria ante el favorito al título, Las Palmas deberá jugar "como equipo, estando juntos y unidos", añadió, concluyendo que al final es un partido de fútbol en el que serán "once contra once".