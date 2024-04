UD Las Palmas vs Girona: Tempus fugit

Esta semana he estado explicando en 1¬ļ de la ESO los primeros conceptos de Literatura que se dan en la Educaci√≥n Secundaria Obligatoria. Son abstractos, pero siempre intento trasladarlo a ejemplos concretos, para que sea m√°s f√°cil. Suelo recurrir a Disney. A pel√≠culas que todos hayan visto como El Rey Le√≥n, la Bella y la Bestia y ellos aprovechan para explicarme otras que yo no tengo muy vistas, como Frozen. Tambi√©n les digo que cierren los ojos y viajen al primer d√≠a que llegaron al cole y que traten de escribir lo que recuerden de ese momento, qu√© pensaban entonces de lo que ya ha pasado y que me digan si se les ha ido r√°pido o no. Todos contestan al instante: ¬°r√°pido, r√°pido! ¬Ņy este curso? R√°pido, r√°pido. As√≠, m√°s o menos, explico siempre el concepto de tempus fugit, aquel t√≥pico literario que nos dice que la vida va a toda leche, pero tambi√©n -y esto engancha con otro t√≥pico- que hay que disfrutar del momento -carpe diem-.

El 10 de febrero de 2024 la UD gan√≥ su √ļltimo partido, fue al Valencia con goles en el 89 y en el 95 de √Ālex Su√°rez y Marc Cardona. Con este √ļltimo gol se hablaba de que en caso de empate la UD adelantar√≠a al Valencia en la lucha por Europa. Dentro de las m√ļltiples ciclotimias que hay, la UD iba al Wanda con ganas de dar la cara, pero toda la ilusi√≥n se desavaneci√≥ cuando en el minuto 20 ya se iba 2‚Äď0 para acabar cayendo 5‚Äď0. Dos empates y seis derrotas consecutivas es el balance de despu√©s de ese partido. El p√°ramo es desolador, la sensaci√≥n de melancol√≠a se adhiere a todas las esquinas del equipo, de la afici√≥n y del club. Es inevitable. Cada semana es una nueva rev√°lida y las notas del equipo de Pimienta estaban siendo muy buenas. Deben seguir siendo buenas, pero este manchurr√≥n en el cuadro han estropeado el producto final. ¬ŅSe va a llegar a la meta? S√≠. Hay muchos equipos en una din√°mica nefasta durante muchos meses para estar asustados

Se cambiar√≠an todos por nosotros. Todos. En unos meses se hablar√° de esta mala racha como se habl√≥ de la mala racha en la que parec√≠a que nadie quer√≠a subir directo. Por encima, como un recuerdo brumoso. Cierra los ojos. ¬ŅNo habr√≠as firmado esta racha horrible con un saco de puntos cuando estabas celebrando el ascenso en la Plaza de la Victoria?

Como dijo Preciado, ni antes √©ramos el Bayer Leverkusen ni ahora somos la √ļltima mierda que cag√≥ Pilatos

Hay que seguir. Que las rachas van y vienen. ¬ŅEl partido? La UD fall√≥ un penalti en el minuto 6 y el Girona fall√≥ el suyo y en el rechace marc√≥ el primero y el segundo, de penalti tambi√©n, mat√≥ el partido. Hay que aguantar el chaparr√≥n porque siempre escampa. Tempus fugit.