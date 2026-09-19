Los médicos canarios molestos tras ponerse en duda el criterio en la gestión de las bajas laborales

El Consejo Canario de Colegios de Médicos manifiesta su preocupación por las declaraciones del presidente de CEOE-Tenerife en las que la organización empresarial asegura tener detectados centros de salud «con cierta propensión» a emitir más bajas médicas o a dar las altas más tarde que otros. El Consejo considera necesario diferenciar con claridad el absentismo laboral de la incapacidad temporal por motivos de salud. Una baja laboral es consecuencia de una valoración médica individualizada sobre el estado de salud de una persona y su capacidad para desempeñar su trabajo habitual. Como ha recordado recientemente el Consejo General de Colegios de Médicos de España, la incapacidad temporal es un acto médico reglado en el que los profesionales actúan conforme a criterios clínicos, científicos, éticos y legales.

Las diferencias que puedan existir en los indicadores de incapacidad temporal entre distintos centros de salud no permiten, por sí solas, concluir que exista una práctica clínica inadecuada ni poner bajo sospecha el criterio de los médicos que trabajan en ellos. La indicación y duración de una baja requieren una valoración individualizada de las circunstancias clínicas y funcionales de cada paciente. Los procesos de incapacidad temporal están sometidos, además, a mecanismos legalmente establecidos de seguimiento y control. Por ello, si CEOE-Tenerife dispone de información concreta que considere indicativa de posibles irregularidades, el Consejo entiende que debe trasladarla a los organismos competentes para que pueda ser analizada con rigor y con todas las garantías.

El Consejo Canario considera legítimo analizar el absentismo laboral y estudiar medidas que permitan mejorar la gestión de las incapacidades temporales. Ese debate debe desarrollarse con datos, rigor y respeto a las competencias de cada institución, sin convertir diferencias estadísticas entre centros en sospechas generalizadas sobre la profesionalidad de los médicos. El Consejo traslada su respaldo a los médicos de Atención Primaria y reclama respeto a su independencia profesional. La mejora y el control de los procesos de incapacidad temporal deben realizarse a través de los mecanismos establecidos y con pleno respeto al criterio clínico de quienes tienen la responsabilidad de valorar la salud y la capacidad laboral de cada paciente.