Jorge Sáenz: "Hubo conversaciones con el Tenerife, pero el Leganés fue a muerte a por mí"

Jorge Sáenz de Miera fue protagonista en primera persona y actor principal del ascenso a Primera División del CD Leganés. En su segundo curso consecutivo con el conjunto madrileño, el canterano del CD Tenerife jugó nada menos que 36 de los 42 encuentros (35 como titular además), y ya es un referente en los 'pepineros', con los que jugó 37 partidos (también 35 desde el inicio), en su primer año.

Todavía de celebraciones oficiales con su club, Jorge atiende la llamada de Onda Cero Canarias, reconociendo que, de acto en acto, "terminas muy cansado". El defensa expresa que la plantilla de jugadores y el club en general todavía no es muy consciente "de lo que hemos logrado; sentimos una felicidad enorme".

Como broche de oro, el Leganés no solo ascendió, si no que lo hizo como campeón, favorecido por la derrota del Real Valladolid en la última jornada de Liga en Tenerife, partido al que los pucelanos llegaban como líderes. "Sabía que el Valladolid jugaba en el Heliodoro y le dije a mis compañeros que aunque el Tenerife no se jugaba nada, el Valladolid lo tendría muy complicado. Nos ayudó a levantar el título y es la guinda a esta temporada", como explica le protagonista durante la entrevista.

Jorge argumenta además que el objetivo inicial distaba en mucho a la meta final lograda. "La plantilla era consciente de que estaba hecha para salvar la categoría, pero con el grupo que hemos conseguido formar, trabajo y humildad, demostramos cada semana que merecíamos estar ahí arriba. ha sido una gran temporada, ha salido todo perfecto", reflexiona el central, que no duda de estar en el mejor momento de su carrera, a los 27 años de edad: "Yo diría que sí. Aquí tengo una confianza abismal, la que trato de darle al club y al entrenador. No es lo mismo ir a un equipo a ganarte un puesto que estar asentado y ascender", argumenta.

Aunque ya jugó algunos partidos en Primera División (7) como futbolista del Celta de Vigo cedido en la temporada 2019/20 por el Valencia, Jorge sabe que conseguir la permanencia el próximo curso será complicado para el Lega. Así, apunta que el vestuario sabe "lo complicada que es la Primera División para los recién ascendidos. Nuestro objetivo será tratar de lograr la permanencia, yendo poco a poco y con mucho trabajo, con la ilusión por las nubes" y que, por su parte, tratará de mantener su rol de titular indiscutible, ya que todo jugador "quiere jugar lo máximo posible sea la categoría que sea, y yo lo voy a intentar".

A Jorge Sáenz le resta un año más de contrato con la escuadra madrileña, pero con otro más opcional, y ya considera Leganés como su segunda casa. "Lo que he vivido en Leganés estos dos años me hace querer mucho al club. Me siento muy feliz y valorado. Ahora mismo solo tengo ojos para el Leganés y no es para menos después de lo vivido", como expone, aunque en su cabeza siempre ha rondado triunfar en el CD Tenerife en el que se formó. En este sentido, el tinerfeño reconoce que durante estas temporadas pasada hubo conversaciones para regresar, "pero siempre, a la hora de la verdad, faltaba algo. No se pudo hacer, aunque es verdad que eran operaciones complicadas y no se dio el caso. Fue al contrario que con el Leganés que fue a muerte a por mí hasta el final y estoy muy agradecido de estar aquí; no me arrepiento de las decisiones del pasado".

Aún así, y lejos de renunciar a su tinerfeñismo, "siempre sigo al Tenerife y empezaron de manera muy ilusionante este año, pero esta categoría es muy difícil y se quedó ahí. La salvación la consiguieron tranquilamente No sé si se le exigía más al Tenerife", expresando un deseo firme para el futuro cercano: "Me encantaría encontrarme con el Tenerife en Primera División".