'Vivos'

‚úćÔłŹ Por Rom√°n P√©rez Gonz√°lez

El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, escrito para hablar de su amor con Josefina Manresa podría servir de metáfora para comprobar que la UD que ha estado tantas veces muerta sigue sobreviviendo; un rayo cegador, como en la canción de Silvio, un auténtico drama en gran parte del partido, pero en suma sacando un millo en Vigo.

Con el escas√≠simo bagaje de cuatro tiros en todo el partido, con un gol anulado por fuera de juego de McBurnie, siendo un aut√©ntico martirio para los ojos de los aficionados amarillos, con alg√ļn destello, con el alma de Fabio Silva, qu√© futbolista ha vuelto a la vida en Gran Canaria, con un equipo que sigue vivo porque sus rivales pierden y pese al aut√©ntico desastre de sumar solo 4 puntos desde Navidad a los Carnavales de Maspalomas, una losa imposible de aguantar, superar, sobrevivir y ah√≠ est√° el equipo, a nada, a un punto de salir a flote, pero con un juego, con unas sensaciones que m√°s all√° de la gallard√≠a, del saber recomponerse, de seguir en la lucha parece completamente escaso en su planteamiento: es incre√≠ble pensar en la primera parte del equipo teniendo en cuenta que este partido se ha estado preparando desde hace m√°s de 15 d√≠as.

Cinco atrás y a rezarle a Pinito. Y te marcan al final de la primera parte y el plan de resistir ya no sirve y hay que recomponerse en el descanso y Pinito aparece en la reanudación. Y vuelve a suceder la sensación: con cada chispazo esporádico uno se pregunta qué harían estos tíos en un partido que no se jugara a especular, a estar a merced del rival. Qué sucedería si durante un rato jugásemos a tener el balón, a ser protagonistas a no sugerir con el planteamiento que somos menos que el rival cada semana. El botín es bueno; la forma es un drama.