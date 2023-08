El incendio de Tenerife arrasa ya más de 6.000 hectáreas con 26.000 evacuados

El incendio forestal de Tenerife ha cumplido este sábado su cuarto día sin poder ser controlado, afectando a más de 6.000 hectáreas de superficie y con 26.000 personas evacuadas.

La meteorología adversa con un nivel de humedad bajo, altas temperaturas y vientos cruzados ha dificultado las tareas de extinción que son "muy complicadas", ha dicho la directora técnica de extinción Montserrat Román.

Los vientos del este que van hacia el oeste generan en el incendio una dinámica propia y turbulencias que impiden por su peligrosidad la intervención de los medios terrestres y aéreos, ha explicado la directora técnica.

A pesar de estas condiciones, durante el día se ha podido consolidar el frente sur del fuego "que va muy bien", ha señalado Román, mientras que siguen preocupando los altos de Santa Úrsula, La Orotava y Güímar.

A última hora se ha tenido que proceder a una nueva evacuación en Tacoronte, que se suma a las numerosas que se han llevado a cabo durante el día tras el avance del fuego en la zona norte de la isla. En esta zona, según los técnicos, el fuego esta desbordado y de acuerdo a la nueva terminología forestal, con un comportamiento que responde a un incendio de sexta generación.

El responsable de la extinción, Pedro Martínez, ha reconocido que se trata de un fuego que esta fuera de la capacidad de extinción y, a pesar de los esfuerzos y de la planificación, nada ha podido parar su avance. No obstante, el presidente canario, Fernando Clavijo, consideraba que los esfuerzos no habían resultado en vano ya que, gracias al trabajo y la pericia del operativo, el escenario no era el más catastrófico posible.

Durante el día han actuado 17 medios aéreos, a los que se les unirá dos hidroaviones más, mientras que por tierra trabajan más de 260 efectivos. Los medios aéreos no lo han tenido fácil debido a la falta de visibilidad durante la mañana que ha ido mejorando a lo largo del día.

Para atender a los miles de evacuados, el Gobierno de Canarias en colaboración con los ayuntamientos, ha puesto a disposición 12 centros para su atención aunque una gran mayoría ha preferido instalarse en casas familiares.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha informado de que se realiza un triaje de las personas evacuadas para saber cuáles son sus necesidades y atenderlas.

También el consejero autonómico de Seguridad, Manuel Miranda, ha insistido en que la prioridad son las personas y sus propiedades, y ha pedido la colaboración ciudadana para que se sigan las instrucciones que se dan desde la dirección de la extinción.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha visitado hoy la isla y ha mostrado la colaboración del Gobierno central para combatir este incendio, considerado ya como uno de los más graves de los ocurridos en Tenerife.