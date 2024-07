Canarias instalará carpas para atender a los menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado que el Consejo de Ministros haya dejado fuera del orden del día el decreto ley para la acogida de menores migrantes por todas las comunidades autónomas, si bien confía que en los próximos días el Gobierno se pueda reunir con el Partido Popular para intentar llegar a un acuerdo que permita dar una respuesta a una situación que este verano puede ser "dramática", tal y como augura el presidente canario.

Así lo ha manifestado antes de la reunión del Foro Canario de la Inmigración, en la que el presidente del Ejecutivo canario, junto al vicepresidente, Manuel Domínguez, y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha expuesto la especial situación límite que vive la comunidad autónoma con la acogida en solitario de más de 5.600 migrantes no tutelados y la situación que se puede dar en las próximas semanas y meses.

Fernando Clavijo ha indicado que todas las previsiones señalan que este verano "va a ser igual o peor que el año pasado", por lo que este Foro pretende servir para la coordinación de todos los actores implicados en afrontar este reto estructural, dada la imposibilidad de sacar adelante la proposición de ley para hacer obligatoria para las comunidades autónomas la acogida de menores migrantes y que el decreto ley solicitado por el Gobierno canario tampoco se ha llevado al Consejo de Ministros de hoy.

Canarias espera la llegada de al menos 16.000 menores migrantes más

Clavijo ha señalado que la capacidad de las ONG para acoger a más niños y niñas es "prácticamente nula", lo que obligará a instalar carpas en islas como Lanzarote para poder atender a los menores que lleguen a nuestras costas. "Mientras tanto, vamos a seguir trabajando con el Gobierno de España para que nos dé alguna respuesta", afirmó Clavijo, quien ha reconocido que esperaba que el Consejo de Ministros adoptase hoy alguna medida concreta para hacer frente a esta situación, ya fueran recursos económicos o la puesta a disposición de instalaciones militares.

Clavijo espera que PP y Gobierno de España alcancen un acuerdo en agosto

El presidente canario espera que el Gobierno y el PP sean capaces de acordar un decreto ley que pueda ser aprobado en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y convalidado en el Congreso. "Es lo que daría respuesta a este verano. Cualquier otra figura no nos sirve. Es una cuestión de voluntad. Hay un texto pactado y ahora se trata de sentarnos y cruzarlo, como en todas las negociaciones. Si ese texto se acuerda, se puede llevar un decreto ley que tendría todas las garantías de convalidación", afirmó.

"Espero que lo que ocurrió en el Congreso sirva para que seamos conscientes de lo que está por venir; de lo contrario, la situación va a ser dramática para los niños y niñas y la imagen que vamos a dar desde el punto de vista internacional va a ser muy lamentable", advirtió Clavijo, quien reconoce la predisposición que ya le ha transmitido el PP de sentarse a negociar un acuerdo con el Gobierno.

Todo el mundo tiene empatía con la situación pero a la hora de la verdad no hay ni compromisos económicos ni plan B

Fernando Clavijo ha mostrado su tristeza al ver cómo por lo que "los canarios tenemos que seguir apechugando, atendiendo a los niños y niñas a pesar de la que está cayendo con humanidad, cariño y una empatía fuera de serie, y con el esfuerzo económico que están asumiendo las arcas públicas canarias".

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha querido trasladar su "más sincero" agradecimiento a los que están atendiendo en primera persona a quienes llegan al archipiélago buscando una vida mejor, y ha dejado claro que la intención del Ejecutivo canario es seguir trabajando para conseguir un acuerdo que "de una vez por todas" brinde la oportunidad de poder legislar para derivar a los menores no acompañados.

El Foro Canario de la Inmigración es un órgano asesor del Gobierno creado en 2000. Reúne a representantes del Ejecutivo autonómico, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam), el Gobierno central, asociaciones de atención a personas inmigrantes o refugiadas, organizaciones no gubernamentales, entidades sindicales y empresariales y organizaciones vecinales.

También para analizar la crisis migratoria, el presidente Clavijo y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, mantuvieron una reunión ayer lunes en Madrid con responsables de Unicef, Save the Children, ACNUR España, Cruz Roja, Cruz Blanca, CEAR, Amnistía Internacional, la Asociación Convive Fundación CEPAIM y la Asociación ACCEM, especializadas en la atención a los migrantes.

Clavijo persigue con estas reuniones realizar un amplio análisis de la situación migratoria actual y de las previsiones para los próximos meses. La llegada de los meses con mejores condiciones de navegación hace temer al Ejecutivo un repunte de la Ruta Atlántica incluso superior al experimentado en los primeros meses del año, donde ya han arribado a las costas canarias más de 20.000 personas.

El ministro Torres señala al PP

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ha vuelto a señalar al PP como el culpable de que no solo no se admitiera a trámite la proposición de reforma de la Ley de Extranjería la semana en el Congreso, si no de que ni siquiera podamos tener un decreto ley en las manos con el que afrontar la acogida en toda España de parte de los casi 6.000 menores migrantes bajo tutela del Gobierno de Canarias.