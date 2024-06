Así es el terrorífico interior de un centro de menores migrantes en Lanzarote

En la semana de la polémica en torno a las posiciones políticas en torno a la reforma de la Ley de Extrajería para abordar el gravísimo problema de acogida de menores migrantes en Canarias hemos conocido que las abogadas Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed han presentado una denuncia en la Sección de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria en torno al lamentable estado dle interior de centro de menores migrantes tutelados situado en la Casa Del Mar de Arrecife. El eje de la denuncia es la "desprotección infantil" en un centro cuya gestión fue contratada por el Gobierno de Canarias a la organización Fundación Samu y que comenzó a funcionar el año pasado.

En la citada denuncia a la que han tenido acceso los informativos de Onda Cero Canarias, Ferrer y Sid Ahmed muestran testimonios tanto de menores como de empleados del centro y se apoya en testigos, grabaciones de audio, escritos, vídeos y fotografías.

Este centro acoge a 55 menores migrantes aunque está dimensionado para 25. En la denuncia se habla de 20 habitaciones en un estado lamentable y que "no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad". En las fotografías que semuestran en esta noticia podemos observar ventanas rotas sujetas con cinta americana, ausenca de mobiliario en muchas de las estancias o enchufes de pared con los cables eléctricos sueltos.

Según recogen las letradas en el documento de la denuncia los menores no tienen acceso a la cafetería ni el local cuenta con una cocina. La comida de los chicos la prepara un catering que es calificado como de "pésima calidad" no solo por los usuarios si no por los trabajadores.

Actos violentos y despectivos con los menores

En la demanda se describe un presunto episodio "violento, maltratador y despectivo" por parte un trabajador social con un menor. El empleado, recoge la denuncia, "llegó a tener un altercado" con uno de los menores, "usando la fuerza física, agarrándolo del cuello y empujándo al menor contra la pared". Los testimonios de los testigos aseguran que "tal nivel de violencia física" era "innecesaria, contraproducente y muy peligrosa".

Esta actitud de desprecio se está, señala la demanda "generalizado, por parte del equipo, tratar a los adolescentes con desprecio". En la denuncia presentada se habla de episodios racistas por parte del director del centro. Existe "un sistema de faltas y castigos arbitrario y subjetivo", ya que los menores "no están informados de las faltas que se les imponen", incluso, "a veces se les castiga sin comer".

La salud mental de los menores, en riesgo

Muchos de los episodios que se relatan en la demanda apountan a que "se incumple sistemáticamente la normativa de la protección de la infancia, que no se respetan sus creencias religiosas, limitándoles cualquier manifestación de sus orígenes". No se les está ofreciendo apoyo psicólogico ni se les da una respuesta a sus necesidades básicas para su formación además de no ofrezcerles una alternativa de ocio que les complete su desarrollo hasta la vida como adulto.

Alertan que la salud mental de los niños no está siendo tomada en cuenta y tampoco sus adicciones

Uno de los menores acogidos en este centro perdió la vida en un atropello el pasado mes de febrero y según el texto al que ha tenido acceso Onda Cero "no se ofreció ninguna asistencia psicológica a sus compañeros ni acompañamiento en su proceso de duelo, no hubo ninguna atención a sus necesidades emocionales". Se ignoraron los indicadores depresivos de sus mas allegados.

Es terrorífico el estado de las instalaciones

En las fotografías adjuntadas en la denuncia, el centro está "muy sucio, descuidado, con cables sueltos por todas partes, pinturas escamadas, sofás viejos y rotos". En el caso de la cocina, los fregaderos están "muy sucios, con hormigas" y hay "presencia de cucarachas". Los baños "no cuentan con mantenimiento ni limpieza"

Las letradas exponen que "la lavadora no funciona, que no tienen sábanas y la ropa no se limpia". Las educadoras "mencionan que, alguna vez, han visto la situación tan extrema que se han llevado a sus propias casas, sábanas y ropa de los menores para lavar".

En el caso de la alimentación exponen que es "muy poco saludable y equilibrada", que se compone de "papas o pasta y pan en prácticamente todas las comidas y, cuando hay carne, se trata de carne recompuesta que a veces llega a oler mal".

La comida lega en cajas de plástico, a veces en muy mal estado, con pelos o cucarachas

No hay "cubiertos suficientes para todos" y los menores tienen que comer con las manos. Esta falta de alimentación lleva a que algunos de los menores se comporten con agresividad porque "pasan hambre". Así, tambien indican el caso de un niño que llegó a un cuadro de desnutrición y tuvo que "tener una transfusión sanguínea urgente".

En centro debería de estar cerrado desde hace 15 días

El pasado 6 de mayo se presentó la Fiscalía de Menores en una visita anunciada al centro y según recoge demanda, "antes de la visita, el director del centro escondió papeles y les pidió a algunas trabajadoras que pusieran archivadores en su coche para ocultarlos de la inspección". Se revisó la comida y prevención de riesgos laborales pero "no se tomó declaración ni a trabajadores ni a usuarios". Según ha podido saber Onda Cero el centro debería de estar cerrado por orden de la Fiscalía desde hace 15 días.