¡YA DISPONIBLE EL VÍDEO DE LAS II JORNADAS METAFUTURO IMPULSA TURISMO ILLES BALEARS

La localidad de Es Mercadal, en Menorca, ha sido escenario de la II edición de Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears, un foro de reflexión centrado en analizar los retos y oportunidades del sector turístico en un contexto global marcado por la incertidumbre.

Organizado por Atresmedia Radio y Onda Cero Illes Balears, con el patrocinio de la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears y el apoyo de la Fundació Foment del Turisme de Menorca. Su objetivo es claro: repensar el modelo turístico actual y avanzar hacia uno más competitivo, sostenible y respetuoso con el entorno.

Durante la inauguración, se destacó la necesidad de crear espacios de diálogo entre administraciones, empresas y sociedad civil para anticiparse a los cambios y construir el turismo del futuro. En un contexto internacional inestable, marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento de recursos como el petróleo, el sector turístico se enfrenta a nuevos desafíos que pueden afectar a la movilidad y a la demanda.

Sin embargo, también se puso sobre la mesa que España y Baleares mantienen una posición de estabilidad que refuerza su atractivo como destino turístico. Incluso, en el corto plazo, esta situación podría traducirse en un aumento de visitantes ante la pérdida de competitividad de otros destinos internacionales.

Menorca fue señalada como un ejemplo de equilibrio entre desarrollo turístico y preservación del entorno. Su condición de Reserva de la Biosfera y su apuesta por la calidad y la identidad cultural la convierten en un modelo a seguir dentro del sector.

El programa de la jornada incluyó diversas ponencias y mesas redondas. Entre ellas, destacó la intervención del experto Enrique Domínguez Uceta, quien abordó el papel de la identidad cultural como motor del turismo sostenible. Asimismo, el periodista económico Ignacio Rodríguez Burgos analizó el impacto de la nueva guerra del Golfo en la economía global y su repercusión en el turismo.

La jornada continúo con una mesa de debate centrada en la colaboración público-privada, clave para garantizar un desarrollo turístico equilibrado. En ella participaron representantes institucionales y del sector empresarial, quienes coincidieron en la importancia de la planificación conjunta y el diálogo para mantener la competitividad del destino.

El evento culminó con la ponencia “El reto de la sostenibilidad económica en Baleares y Menorca” a cargo de Antoni Riera

Con iniciativas como Metafuturo Impulsa, Baleares refuerza su apuesta por liderar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la innovación y el respeto por el territorio.