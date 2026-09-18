Vilafranca reivindica la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el diputado del PP en el Parlament de les Illes Balears, Jordi López Ravanals, han destacado este viernes la importancia de la toma en consideración de la modificación de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera, aprobada este martes en el Parlament. Según ambos dirigentes, se trata de un paso necesario para que el Consell pueda disponer de las herramientas legales que permitan regular la entrada de vehículos en la isla.

Vilafranca y López Ravanals han valorado especialmente que la modificación se tramite por la vía de urgencia, una petición que habían formulado tanto el Consell de Menorca como el Grupo Parlamentario Popular.

El presidente del Consell ha defendido que la tramitación urgente demuestra el compromiso del PP con la limitación de vehículos y ha recordado que la propuesta ha llegado al Parlament apenas dos semanas después de ser aprobada por el Consell. “Demostramos con hechos nuestro compromiso de que la limitación esté ya activa la próxima temporada”, ha señalado.

Una reforma tras meses de trabajo

Vilafranca ha explicado que la modificación es fruto de “muchos meses de trabajo” técnico y jurídico con el objetivo de dotar a Menorca de una herramienta que permita aplicar la regulación “con todas las garantías”.

Según el presidente insular, la redacción actual de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera no contempla algunos aspectos que considera esenciales para hacer efectiva la regulación, entre ellos el sistema de autorizaciones, las exenciones, la colaboración con las navieras y el régimen de inspecciones y sanciones.

Por su parte, el diputado popular Jordi López Ravanals ha reivindicado el origen de la iniciativa y ha señalado que la propuesta “parte directamente del Consell de Menorca, nace de Menorca”. En este sentido, ha defendido que se haya respetado la autonomía de la institución insular para definir el modelo de movilidad y de gestión de la llegada de vehículos a la isla.

López Ravanals ha diferenciado entre la aprobación de una norma y su aplicación efectiva. El diputado ha sostenido que la anterior legislación presentaba carencias que, a su juicio, dificultaban su aplicación, mientras que el actual Govern insular ha trabajado para dotar al Consell de “todas las garantías jurídicas”.