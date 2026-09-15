Vera visita Menorca y anuncia 3,5 millones para la UIB mientras reclama acelerar las obras del colegio de Es Mercadal

El conseller de Educación y Universidades del Govern Balear, Antoni Vera, ha visitado este martes Menorca con dos asuntos destacados: las obras del nuevo colegio Sa Fontassa de Es Mercadal y la ampliación de la sede de la Universitat de les Illes Balears en Alaior.

La primera parada ha sido en Es Mercadal, donde Vera ha comprobado sobre el terreno el estado de las obras del nuevo CEIP Sa Fontassa. El centro afronta ya su recta final, aunque acumula retrasos que han obligado a la Conselleria a reclamar a la empresa constructora un refuerzo de los recursos humanos para acelerar los trabajos.

El nuevo colegio supondrá una inversión de 8,4 millones de euros, tendrá una superficie construida de unos 3.636 metros cuadrados y capacidad para 450 alumnos. Contará con seis aulas de Infantil, doce de Primaria y un aula UEECO, además de cocina, comedor y otros espacios complementarios.

Sin embargo, uno de los principales interrogantes sigue siendo cuándo podrán trasladarse los alumnos al nuevo centro. La previsión inicial contemplaba que el colegio pudiera estar operativo al inicio de este curso, pero finalmente los estudiantes continúan en el CEIP Mare de Déu del Toro. Vera no ha podido garantizar que el traslado pueda producirse inmediatamente después de las vacaciones de Navidad.

La segunda parte de la agenda de Vera en la isla ha tenido como escenario Alaior, donde ha participado en el acto solemne de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universitat de les Illes Balears en Menorca.

Durante el acto, el conseller ha anunciado que el Govern ya ha activado la transferencia de alrededor de 3,5 millones de euros a la UIB para que pueda licitar las obras de ampliación de su sede universitaria en Menorca.

La actuación permitirá remodelar un inmueble contiguo a la actual sede para incorporarlo a las instalaciones universitarias y ampliar así el espacio disponible para los estudiantes. El objetivo es mejorar las condiciones de la comunidad universitaria y adaptar las instalaciones a las necesidades actuales y futuras de la UIB en la isla.

Durante su visita a Menorca, Vera ha conocido también la recta final de las obras del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Ciutadella, que comenzará su actividad este curso y estará especializado, entre otros ámbitos, en formación vinculada a la hostelería y el turismo.