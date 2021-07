SIMEBAL cree que se deberían aplicar restricciones para reducir los contagios

El delegado en Menorca del Sindicado Médico de Baleares (SIMEBAL), Claudio Triay, cree que el Govern Balear debería implantar restricciones para reducir la transmisión y el aumento de contagios por la covid-19 en la isla: "los movimientos no favorecen que se corte la transmisión y en estos momentos hay mucha circulación de turistas en Menorca, dificultando el control de la situación. No entiendo que no se tomen medidas, porque a pesar que la mayoría son casos leves desconocemos el comportamiento de las nuevas variantes como la Delta y estamos fuera de control".

Triay también ha especificado las medidas que cree que serían acordes con la actual situación epidemiológica de la isla: "estamos viendo como con una incidencia mucho más baja otras comunidades toman decisiones. El principal foco de contagio es el ocio nocturno y creo que se debería restringir los movimientos de personas, así como los interiores de los locales a una hora determinada. Si no hacemos nada soy pesimista y no sé si el agosto lo aprovecharemos o veremos como otros países dificultan la llegada de turistas".





Además, considera que Baleares "ha querido correr demasiado" en el plan de desescalada y pone de ejemplo los países oceánicos: "hemos pasado del toque de queda y restricciones varias a prácticamente nada, y en tan solo 15 días. La mascarilla también ha desaparecido y es un error. En países como Australia o Nueva Zelanda, cuando detectan una determinada cifra de contagios cierran una semana, identifican los casos e incluso reabren sin restricciones".





El delegado de SIMEBAL en Menorca ha reconocido su preocupación en dos sectores concretos poblacionales: "nos preocupan las personas entre 60 y 70 años que solo tienen una dosis de AstraZeneca porque tienen un riesgo elevado de contagio y son más vulnerables. También estamos viendo muchos pacientes entre 30 y 50 años con casos de neumonías bilaterales y evoluciones poco satisfactorias".