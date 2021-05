La restauración de Menorca se opone a nuevas restricciones

El sector de la restauración de Menorca advierte al Govern Balear que no aceptará un endurecimiento de las restricciones por el aumento de contagios por la covid-19 registrado en las últimas semanas. El presidente de la asociación de Hostelería y Restauración de la CAEB, José Bosch, ha asegurado en Más de Uno que si llega este escenario el ejecutivo se encontrará con el rechazo frontal por parte del sector: "no lo aceptaremos de ningún modo y no daremos ni un paso atrás. Vamos con un mes de retraso según nos trasladó el propio conseller Negueruela. Si lo hacen, les enseñaremos los dientes contundentemente. Hasta aquí hemos llegado".

Bosch considera que el sector de la restauración no es el responsable del incremento de casos activos por coronavirus en la isla y apunta al ámbito deportivo: "ni un solo contagio diagnosticado tiene su origen en la restauración, en cambio el repunte ha coincidido con la flexibilidad en las competiciones deportivas. El Govern debería repartir un poco las restricciones porque nosotros las estamos sufriendo desde hace año y medio. Ya está bien de demonizar al sector".

Por otro lado, el presidente de los restauradores insiste en la inviabilidad económica de muchos establecimientos, una situación que se vería agravada por el endurecimiento de las restricciones: "estamos poniendo la gente, dinero, paciencia y la vida en ello. Se han cerrado locales emblemáticos porque esto no lo aguanta nadie. Defenderemos con coraje un hipotético retroceso de las condiciones de trabajo. Es inaceptable y si no lo luchamos nos quedaremos sin asociados porque no creerán en nuestra labor".

Menorca tiene 81 casos activos por la covid-19, 76 están en seguimiento por las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC), 3 personas se encuentran ingresadas en planta de medicina interna y 2 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Mateu Orfila de Maó.