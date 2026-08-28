Menorca Habitat constata la estabilidad de las reservas en la recta final de agosto

La agencia de alquiler vacacional Menorca Habitat, ubicada en Sant Lluís, afronta el cierre del mes de agosto con unas cifras de ocupación similares a las de la temporada anterior. Según explica su gerente, Pedro Pons, la demanda en el sector del alojamiento turístico se mantiene firme a pesar del cambio en el perfil de los visitantes que se registra en la última semana del mes.

Durante este periodo, el turismo nacional —caracterizado por una mayor movilidad en carretera y consumo en restauración— da paso a un público extranjero de perfil más tranquilo, con un aumento destacable de viajeros procedentes de Estados Unidos (vía Palma), Polonia y Portugal.

Balance y demandas del sector

Estabilidad de precios: Tras la recuperación experimentada en los años posteriores a la pandemia, las tarifas de alojamiento se han estabilizado, registrando únicamente ajustes vinculados al IPC.

Servicios esenciales: El aire acondicionado y la conexión Wi-Fi se han convertido en equipamientos imprescindibles y no negociables para la contratación de las viviendas.

Infraestructuras y ecotasa: Desde el sector se reclama un mayor esfuerzo inversor en las urbanizaciones, especialmente en la resolución de los problemas de saneamiento y gestión del agua. Pons cuestiona la falta de concreción en la ejecución de los proyectos financiados con la tasa turística, cuyos fondos debían destinarse a la protección del entorno natural.

Vivienda y turismo: La empresa defiende que el alquiler vacacional legal en Menorca —delimitado por la zonificación de 2018 y compuesto mayoritariamente por segundas residencias de cierto valor adquisitivo— no compite de forma directa con el mercado de vivienda de alquiler residencial para la población local.

Menorca Habitat, que centró su actividad exclusivamente en el alquiler turístico tras la reestructuración de su plantilla posterior a la pandemia, externaliza la limpieza y el mantenimiento técnico con empresas locales de la isla. Con vistas a los próximos años, la gerencia no prevé grandes incrementos en el volumen de plazas vacacionales, sino la consolidación de la oferta existente.