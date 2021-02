Los hosteleros de Menorca piden al Govern que rebaje el nivel de alerta de manera "inminente"

El presidente de la Asociación de Hostelería y Restauración de Menorca, José Bosch, ha solicitado al Govern Balear que rebaje la alerta al nivel 3 de manera "inminente" para poder trabajar en los interiores de los locales. Bosch considera que el descenso de contagios por la covid-19 en las últimas semanas avala la medida y pide que el ejecutivo que no espere hasta el próximo viernes 26 para revisar la situación epidemiológica relativa a la isla.

"Creemos que la cifra de contagios justifica retroceder al nivel 3 y permitir un mínimo de aforo en interiores. Se está haciendo muy largo y necesitamos ingresos. Además, la mayoría de locales han cerrado y estamos viendo gente que viene por trabajo a la isla y desesperada porque no encuentra donde comer", ha señalado en Más de Uno Menorca.

El presidente de la asociación no es optimista en cuanto a una respuesta favorable por parte de la administración y recuerda que desde el primer momento han apoyado las medidas para reducir los contagios.

"Hay desesperación y queremos trabajar. Seguiremos insistiendo conjuntamente con el resto de las islas, aunque soy pesimismo. El prolongar estas dos semanas, sin posibilidad de reducir el nivel, responde a un claro interés de evitar que el puente del 1 de marzo se produzca un desplazamiento masivo de personas", ha indicado.

Por otro lado, José Bosch asegura que por ahora no están en la misma línea que la plataforma de afectados por las restricciones del Govern que valoran acudir a la justicia para reabrir sus negocios, principalmente vinculados a la hostelería.

"Desde un primer momento trabajamos junto a la administración, pero si podemos sacar algún beneficio allá estaremos. Por el momento veo mucho titular, no descartamos ningún escenario, pero estamos alejados en la estrategia. No es cierto que no hayamos querido reunirnos con ellos, nadie nos ha solicitado un encuentro", ha confirmado.