Héctor Pons reivindica el carácter especial de las fiestas de Gràcia y anima a vivirlas con respeto

En una entrevista sobre las fiestas, Pons ha señalado que el inicio de septiembre marca una diferencia respecto a otras celebraciones que tienen lugar en plena temporada turística. “Cambia un poco el ambiente, cambia un poco el tiempo”, ha explicado, aunque ha insistido en que se trata de unas fiestas diferentes, no mejores ni peores que las de otros municipios.

Más de 6.000 personas en el Día del Pregón

Uno de los momentos más multitudinarios será el Día del Pregón. Según los cálculos de la policía citados por el alcalde, más de 6.000 personas se concentran en la plaza de la Constitución y en las calles de los alrededores.

Pons ha recordado especialmente el pregón de 2022, celebrado después de la pandemia, por la emoción y la energía que se vivieron en la plaza. También ha valorado la elección de Ana Ferrer como pregonera de 2026, al considerar importante que los jóvenes tengan referentes vinculados a la fiesta y a la cultura.

Una fiesta que se prepara durante días

El alcalde ha explicado que el ambiente festivo comienza antes de las jornadas principales, con actividades familiares, talleres, música y propuestas para los más pequeños. La celebración, ha señalado, permite compartir un paréntesis en el inicio del curso y reencontrarse con personas que hace tiempo que no se ven.

Pons también ha destacado el recorrido del día 7, desde la salida del Ayuntamiento hasta la ermita de Gràcia y el regreso a la plaza, como uno de los momentos más espectaculares de la celebración.

Un mensaje de convivencia

En su mensaje final, el alcalde ha animado a la ciudadanía a vivir las fiestas “a tope”, pero también a cuidar la ciudad y a tener en cuenta a las personas que no podrán participar en la celebración, así como a quienes seguirán atendiendo sus responsabilidades y los servicios públicos.