Fibralink refuerza su compromiso con Ferreries y el producto local en la Fira de Sant Isidre

La empresa menorquina Fibralink ha reafirmado su apuesta por Ferreries y por el tejido local con motivo de la celebración de la Fira de Sant Isidre, un evento que la compañía vuelve a patrocinar por tercer año consecutivo.

La gerente Paula Barca destacó la importancia de apoyar las raíces de Menorca, el producto de proximidad y el sector primario de la isla.

“Fibralink nació aquí. Somos una empresa 100% menorquina y Ferreries siempre ha sido una parte muy importante de nuestra historia”, señaló Barca, recordando además que este municipio fue el primero de Baleares en contar con fibra óptica hace más de 13 años.

La responsable de la compañía subrayó que el hecho de ser una empresa local permite conocer de primera mano las necesidades de la isla y ofrecer un servicio cercano. “Todas las decisiones se toman aquí, el equipo está aquí y trabajamos pensando en Menorca día a día”, afirmó.

Con motivo de la feria, la empresa ofrece conexión gratuita a internet en la Plaça Espanya de Ferreries y facilita también la conectividad para la retransmisión de BiniTV. Además, la compañía mantiene una amplia implicación social y deportiva en el municipio, colaborando con entidades y clubes locales de fútbol, pádel y baloncesto femenino, así como ofreciendo internet gratuito en espacios públicos y centros para mayores.

La Fira de Sant Isidre volverá a reunir este fin de semana a productores, empresas y visitantes en Ferreries, consolidándose como uno de los principales escaparates del producto local y de las tradiciones menorquinas.