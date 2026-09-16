El PP denuncia que el DORA deja fuera la nueva torre de control de Menorca pese al acuerdo unánime de marzo

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El nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que fija las inversiones de Aena para el periodo 2027-2031, ha vuelto a situar en el centro del debate político la situación de la torre de control del Aeropuerto de Menorca. El plan contempla una inversión de 170,7 millones de euros para la infraestructura aeroportuaria menorquina, pero no incluye la construcción de una nueva torre de control.

La ausencia de esta actuación ha provocado la reacción del Partido Popular de Menorca, que considera que el Gobierno central no ha cumplido el compromiso reclamado por las Cortes Generales. El presidente del PP menorquín y senador, Cristóbal Marqués, ha acusado al Ejecutivo de incumplir el acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo y ha reclamado explicaciones al PSOE de la isla.

El origen de la polémica se encuentra precisamente en una votación celebrada el 17 de marzo de 2026 en la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado. La moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, reclamaba que el nuevo DORA 2027-2031 incorporase la construcción de una nueva torre de control para el aeropuerto de Menorca. La iniciativa fue aprobada con 34 votos a favor.

Entre los participantes en aquel debate figuró el secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, que intervino como portavoz en la comisión.

Seis meses después de aquella votación, el Gobierno ha aprobado el DORA III sin incluir la nueva torre. Para el PP, esta circunstancia supone un incumplimiento del mandato político expresado en marzo. Marqués ha acusado al PSOE de haber apoyado la propuesta en las Cortes y de permitir ahora que el compromiso quede fuera del principal documento de planificación de las inversiones aeroportuarias.

La reclamación de una nueva torre de control no es nueva. La infraestructura actual es considerada la torre de control más antigua de España y su sustitución lleva años sobre la mesa. Según CCOO y USCA, existe un proyecto para construir una nueva torre desde 1999 y la actuación llegó a incorporarse al Plan Director de Aena en 2010. El diseño del nuevo edificio estaría disponible desde 2019, aunque las obras todavía no han comenzado.

El debate se intensificó en los últimos años a raíz del proyecto para sustituir la torre física por un sistema de control aéreo remoto o virtual. Finalmente, aquella alternativa no salió adelante y la reivindicación de mantener una torre física y construir una nueva infraestructura volvió a cobrar protagonismo.

Los problemas de mantenimiento de las instalaciones actuales han añadido presión a la petición. Esta misma semana, los sindicatos CCOO y USCA han vuelto a denunciar deficiencias en la torre y, en particular, filtraciones de agua que habrían afectado a equipos y posiciones de control durante las últimas lluvias. Los representantes de los trabajadores reclaman una solución estructural y no únicamente reparaciones puntuales.