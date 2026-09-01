La Cámara de Comercio de Menorca celebra sus 120 años con más de 200 representantes del tejido empresarial de la isla

La Cámara de Comercio de Menorca conmemorará sus 120 años de historia con un acto que reunirá a más de 200 representantes del tejido empresarial, asociativo e institucional de la isla. La celebración tendrá lugar en la terraza del Club Marítimo de Mahón y pretende ser un punto de encuentro para poner en valor la trayectoria de la institución y, al mismo tiempo, abordar los retos económicos que afronta Menorca.

El director gerente de la Cámara de Comercio de Menorca, Eugenio Ayuso, destaca, a Onda Cero, que la celebración adquiere un significado especial después de los años complicados que atravesaron las cámaras de comercio tras la retirada del recurso cameral, que constituía su principal fuente de financiación. Entre 2010 y 2016, explica, numerosas cámaras territoriales tuvieron que reinventarse y realizar importantes esfuerzos para garantizar su continuidad.

En el caso de Menorca, Ayuso considera que la institución se encuentra actualmente en uno de sus momentos de mayor actividad y utilidad para las empresas. «120 años no son ningún final, son un punto de partida», señala al reivindicar la capacidad de la Cámara para adaptarse a las necesidades del tejido productivo.

Un encuentro empresarial e institucional

El acto contará con la participación de representantes empresariales, institucionales y políticos. Está prevista la intervención del presidente de la Cámara de Comercio, Rubén Adrián Pastor, además de representantes de la Fundación INCYDE, la Cámara de Comercio de España, el Consell de Menorca y el Govern balear.

Uno de los momentos centrales será la mesa ‘Experiencias Cámara’, en la que participarán cinco protagonistas vinculados al emprendimiento y a la actividad empresarial de Menorca. Entre ellos figuran representantes de empresas y proyectos relacionados con sectores diversos, desde la exportación y la industria hasta las startups y el arte.

La selección pretende mostrar la variedad de perfiles y sectores a los que la Cámara presta apoyo. Ayuso subraya que uno de los objetivos de la institución es acompañar tanto a los sectores estratégicos como a aquellas actividades que atraviesan mayores dificultades.

La jornada comenzará con la recepción de los invitados y el acto dará comienzo a las 20.00 horas. La organización ha diseñado una celebración que pretende alejarse del formato institucional tradicional y apostar por un ambiente más informal y orientado al encuentro.

De cara al futuro, Ayuso sitúa entre las prioridades de Menorca la necesidad de mejorar la conexión entre los recursos de la isla: empresas, talento, formación y tecnología. El objetivo, apunta, es avanzar hacia una economía más productiva y competitiva.

La Cámara quiere seguir desempeñando un papel de acompañamiento a empresas, autónomos y emprendedores, reforzando su función como «palanca de crecimiento» para la economía insular.

Con la mirada puesta en los próximos años, la institución afronta así su 120 aniversario no como el cierre de una etapa, sino como el inicio de una nueva fase marcada por la adaptación, la conexión empresarial y el apoyo al tejido productivo de Menorca.