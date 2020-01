Vox pide a los baleares que este domingo se movilicen por unidad de España

Campos ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa que estas movilizaciones, que tendrán lugar frente a los consistorios de Palma, Ibiza, Ciutadella y Mahón, "no van a parar" porque su partido "no va a permitir que el Gobierno esté en manos de unos señores que quieren acabar con la unidad de España".

El presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, ha llamado a la ciudadanía a que participe en las concentraciones de este domingo al mediodía convocadas por la plataforma "España existe" frente a cuatro ayuntamientos de las islas para defender la unidad de España.

Campos ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa que estas movilizaciones, que tendrán lugar frente a los consistorios de Palma, Ibiza, Ciutadella y Mahón, "no van a parar" porque su partido "no va a permitir que el Gobierno esté en manos de unos señores que quieren acabar con la unidad de España".

Arropado por la diputada de Vox en el Congreso Patricia de las Heras, Campos ha señalado que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por "partidos separatistas y proetarras", es "preocupante" porque estará "en manos de minorías radicales anticonstitucionales".

El líder de Vox en las islas ha censurado que Sánchez manifestara que "le quitaba el sueño pactar con comunistas" y que "nadie podía pensar que iría de la mano de los separatistas", y que ahora cambie de postura, lo que ha calificado de "golpe institucional" porque "ha estafado a los españoles y a los socialistas".

También ha criticado a los diputados del PSOE por las islas, Pere Joan Pons y Sofía Herranz, por no tener "ni un solo remordimiento de conciencia" tras haber apoyado la formación de un gobierno con la abstención de Bildu.

"No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza y no se les viene a la memoria todos los socialistas asesinados por ETA", ha añadido el dirigente de Vox en Baleares.

Campos ha subrayado que "es falso" que el terrorismo haya sido "derrotado" ya que "está presente en las instituciones" y ha manifestado que Vox "siempre estará del lado de las víctimas, no de los asesinos".

Por su parte, De las Heras ha lamentado que Baleares, a pesar de contar con un Govern presidido por la socialista Francina Armengol, se ve "menospreciada económicamente" por parte de Sánchez, tal como se reflejó en el proyecto de presupuestos generales que no se aprobó.

"El PSOE eliminó más de un 11 % de presupuesto para Baleares respecto a los anteriores, lo que supone 20 millones de euros menos", ha puntualizado la diputada ibicenca, que ha augurado "una peor situación" para la comunidad "de aquí en adelante".