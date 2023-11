Vox Baleares recalca al Govern que "no puede gobernar" sin ellos y pide una "oposición frontal" al Gobierno central

La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha reclamado que el Govern, que "gobierna gracias a Vox y no puede gobernar sin Vox", haga una "oposición frontal" al Gobierno central, ya que, a su juicio, "se basa en romper el Estado de derecho". Así se ha expresado la portavoz parlamentaria al ser preguntada en una rueda de prensa ofrecida este lunes sobre las declaraciones del portavoz del Govern, Antoni Costa, en las que descartaba convocar movilizaciones institucionales en contra del Ejecutivo central, como le había reclamado Vox.

"¿De qué serviría llegar a acuerdos con el Gobierno de la nación, si luego si no se garantiza que los acuerdos se van a cumplir, porque no se puede acudir a los tribunales, porque en el Congreso, que son los mismos que mandan en el Gobierno de la nación, son los que van a decidir si las resoluciones judiciales son ajustadas a derecho?", ha preguntado retóricamente. Así, Ribas ha "animado" a todos los gobiernos autonómicos e instituciones donde no gobiernan "los partidarios de cargarse la democracia" a practicar esta "oposición frontal" y ha dado su apoyo a las manifestaciones para que "continúen con la movilización permanente", porque "está en juego la democracia y la libertad".

Consultada por otra de las respuestas que dio Costa el pasado viernes sobre la eliminación del requisito del catalán en la función pública en Baleares, en la que aseguró que el Govern no lo abordaría en "el corto plazo", Ribas ha manifestado que tienen "62.005 motivos --en referencia a los votos que obtuvo su formación en las elecciones del 28M en Baleares-- más el acuerdo de investidura con el PP para defender las políticas de Vox". Por estos motivos, ha remarcado que su partido "exigirá" que se cumplan "todos y cada uno de los acuerdos que contiene el pacto", y ha insistido en que "el PP gobierna en Baleares porque Vox tiene un acuerdo de gobernabilidad, y sin ese acuerdo el PP no gobierna".

"El catalán ha tenido una discriminación positiva en Baleares, que ha implicado una discriminación negativa del castellano, y Vox quiere una igualdad de los derechos de todo el mundo, ante la ley, las instituciones públicas, para acceder a la función pública o para educarse", ha puntualizado, a lo que ha agregado que "el cuándo y el cómo se tiene que acordar con el PP". Sobre cómo se articulará la eliminación del requisito del catalán, la portavoz de Vox ha aclarado que su formación defiende que su desconocimiento "no penalice" en el acceso y el PP "tiene el mandato de cumplirlo", por el acuerdo de investidura y "cuando se apruebe la moción en el pleno del Parlament, que previsiblemente será el martes siguiente".

Ribas también ha anunciado que la diputada de Vox Manuela Cañadas ha cambiado su pregunta parlamentaria sobre la revisión de los protocolos de 'bullying' en los centros de Baleares por otra para pedir una explicación a la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, sobre la decisión de su departamento de retirar una valla publicitaria en la estación Intermodal, de la asociación Hablamos Español, en la que se podía leer 'Que no te cambien tu lengua, forma parte de tu personalidad'. La portavoz parlamentaria ha calificado de "extraña" esta decisión y ha reprochado que "nunca" un Govern había pedido la retirada de este tipo de campañas, por lo que esperan una "respuesta convincente de la consellera".

CONSEJO DE MINISTROS "MULTITUDINARIO"

En lo referente al recién designado Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo central, Ribas ha apuntado que su "denominador común" es que son "personas que están participando en un Gobierno que pretende cargarse la democracia y que se ha constituido a cambio de vender al pueblo español".

También ha criticado que este nuevo Gobierno "desprecie" la separación de poderes "con tal de seguir, un poco más, ocupando un sillón en la Moncloa", por lo que para la representante de Vox lo importante no es quien se siente en el "multitudinario" Consejo de Ministros, sino "lo que hacen".